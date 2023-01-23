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1 час назад

Психолог назвал способ навсегда запомнить нужную информацию

Мослента

Способ, который навсегда поможет запомнить нужную информацию, в своем Telegram-канале назвал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Психолог назвал способ навсегда запомнить нужную информацию
Фото: МослентаМослента

«Допустим, вы что-то выучили. Как только вы закроете учебник, процесс забывания будет запущен. Как его остановить? Повторять! Но не хаотично, а строго по схеме: первое повторение — сразу после заучивания, второе повторение — через 20 минут после первого, третье повторение — через восемь часов после второго, четвертое повторение — через 24 часа после третьего», — пояснил специалист.

По его словам, для того, чтобы запомнить необходимую информацию на более длительный срок, сначала можно повторить пройденный материал сразу после заучивания, второе повторение совершить через 20-30 минут после первого, третье повторение — через один день после второго, четвертое повторение — через две-три недели после третьего и пятое повторение — через два-три месяца после четвертого.

Психология,Денис Долгов,
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