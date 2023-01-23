Психолог назвал способ навсегда запомнить нужную информацию

«Допустим, вы что-то выучили. Как только вы закроете учебник, процесс забывания будет запущен. Как его остановить? Повторять! Но не хаотично, а строго по схеме: первое повторение — сразу после заучивания, второе повторение — через 20 минут после первого, третье повторение — через восемь часов после второго, четвертое повторение — через 24 часа после третьего», — пояснил специалист.

По его словам, для того, чтобы запомнить необходимую информацию на более длительный срок, сначала можно повторить пройденный материал сразу после заучивания, второе повторение совершить через 20-30 минут после первого, третье повторение — через один день после второго, четвертое повторение — через две-три недели после третьего и пятое повторение — через два-три месяца после четвертого.