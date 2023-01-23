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2 часа назад

Психолог назвала способы распознать лжеца

Lenta.ru

Обманщиков и неискренних людей часто выдают излишняя жестикуляция и агрессия, которую они используют как свою защиту. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала психолог Елена Ярикова.

Психолог назвала способы распознать лжеца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ярикова объяснила, что существует несколько способов распознать лжеца. Один из них — наблюдать за языком тела: когда человек лжет, он начинает нервничать из-за того, что обман раскроют, и тело бессознательно выдает себя. Поэтому, если искренность собеседника под сомнением, стоит обратить внимание на глаза, рот и жестикуляцию во время разговора.

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Человек, который обманывает, не может долго сохранять зрительный контакт, поэтому во время разговора периодически отводит взгляд или вовсе старается не смотреть на собеседника. Также у лжеца часто перехватывает дыхание, поэтому он невовремя сглатывает, описала отличительные особенности врунов собеседница «Ленты.ру».

Обманщик может выдумывать несуществующие подробности на ходу, и из-за этого у него возникает потребность помогать себе руками. Почесывание, прикосновения к лицу, волосам, или какие-то движения «невпопад» тоже часто указывают на ложь, пояснила Ярикова. Стоит отметить, что лжец часто суетлив и хочет скорее закончить разговор, поэтому может быстро перескакивать с темы на тему.

Руки обманщика могут находиться либо в скрещенном состоянии на груди, либо в карманах. Ладони могут потеть

По словам психолога, важно не только смотреть на то, как и что говорит собеседник, но и приглядываться, как он реагирует на то, что в его искренности сомневаются. Стоит сразу насторожиться, если собеседник подробно оправдывается. Тут важно не ошибиться: оправдываться могут и честные люди, но слишком подробные оправдания служат способом собственного успокоения для обманщика.

Ярикова считает, что, если собеседник долго молчит, выжидает между вопросами и ответами, начинает суетиться, спрашивает, верят ли ему — это также весомые поводы усомниться в его искренности и честности.

Признаком неискренности может служить появление новых, несвойственных для речи человека слов. Также он может заикаться и терять ход мыслей.

«Отмечу, что часто люди, стремящиеся обмануть, используют агрессию как защиту, пытаясь навязывать чувство вины за недоверие. И часто обманщику удается выйти сухим из воды с помощью такой манипуляции», — резюмировала Ярикова.

Психология,
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