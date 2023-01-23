10 стереотипов, которые мешают жить и развиваться

Это не догма. Не всегда должно быть так. Пусть это и подаётся в формате мудрости…

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Почему именно так — без радости самореализации — многие проживают всю жизнь? Увы, в наших головах очень много установок и убеждений, которые сужают границы мира. Они же порой служат оправданием для того, чтобы и не пытаться.

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Ситуация осложняется тем, что подаются эти «фильтры восприятия» в таких форматах, от которых трудно отмахнуться. Ведь речь идёт про опыт предков — недавний и/ или уходящий в глубь веков. Пользуясь этой мудростью, они выжили. Проложенный маршрут — это безопасно. Мозг всегда предпочтёт именно его.

Тут важно понимать, что всё в этом мире развивается. Именно развитие — это жизнь. Умение видеть свой вектор развития — счастливая жизнь. Чтобы его нащупать, нужно подойти критически.

Какие установки и почему могут нас тормозить? Условно можно разделить их на два пласта. Первый — относительно недавний опыт предков. Это те самые присказки, которыми любят пользоваться родители. Второй — это более «выдержанная» мудрость. Речь про пословицы и поговорки.

Пословицы и поговорки

1. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»

Здесь мы видим установку на то, что работа, приносящая достойный доход — это всегда тяжкий труд. Хочет ли здоровый во всех отношениях человек себя на такое обрекать? Разумеется, нет. А в этом случае лучше вообще ничего не делать… Лишь бы не сталкиваться с этим «трудом».

2. «Где родился, там и пригодился»

Эта фраза так часто используется, что мы начинаем верить, будто на самом деле «нас нигде не ждут/никому мы не нужны» и т. п. Даже при внутреннем стремлении сменить место жительства убеждение часто настолько сильно (и пугающе для мозга), что внешние подтверждения этой враждебности будут находиться.

3. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»

Если у есть мечта, то лучше про неё забыть. Так можно трактовать данную мудрость. Опасения здесь вызывает то, что в погоне за тем сам «журавлём» можно лишиться и «синицы» — то есть чего-то доступного и позволяющего хоть как-то жить. Видимо, не нужно объяснять в чём тут проблема… Именно так — «хоть как-то» — многие и живут.

4. «Будь тише воды ниже травы»

Эта поговорка убеждает нас не проявляться. Логика в том, чтобы таким образом — не высовываясь — избежать каких-то неприятностей. И логика, и проблематика такого подхода очевидны. Если нет человека, то нет и проблемы. Но что же это за жизнь, если человека нет?

5. «Деньги портят людей»

Богатый человек — злой человек. Эта установка прочно закреплена и в литературе, и в кинематографе. И от этого стереотип становится железобетонным. Наши мамы и бабушки уверены, что заработать большие деньги нельзя (только украсть), а если уж они упали на голову, то неминуемо человека развратят.

Если ребёнок всё это слышит с детства, то может неосознанно избегать финансового успеха. Ему будет казаться, что это потребует от него каких-то недостойных действий и разрушит отношения с близкими. Причём о механизмах этого «денежного разврата» никто не задумывается…

Присказки на каждый день

В каждой семье – свой набор. Наверняка вы прямо сейчас можете вспомнить пару цитат «из маминого/папиного». Это те самые фразы, которые «всё объясняют» и не предполагают дискуссии. Впитывая их с детства, человек точно так же выучивает вредоносные стратегии поведения (с собой и миром) и сужает границы своих возможностей.

Тут могут быть и обрывки тех самых пословиц, поговорок, и что-то из кино… Чаще всего — это очень короткие литературные формы. Разберём кое-что из избранного.

1. «Что значит не хочу? Через не хочу»

Здесь мы учимся постоянно совершать над собой насилие. Привыкаем к тому, что наши личные потребности и желания ничего не значат. Отсюда прямая дорога к нелюбимой работе и непониманию того, каков ваш путь развития.

2. «Не в той семье ты родился» (то есть — без «золотой ложки в рту»)

Здесь нас будет всегда тормозить и ограничивать ощущение, будто без особой протекции в плане карьеры ничего не добьёшься. Также есть риск оправдывать какие-то неудачи и быстро сдаваться, апеллируя к тому факту, что всё тщетно, ведь — см. фразу выше.

3. «Не жили богато, нечего начинать»

Здесь есть привыкание к тому, что без денег как-то спокойнее. Попробовал ты их заработать, набил шишек… Причина неудачи видится чем-то из разряда кармической предопределённости.

4. «Много ли нам надо?»

Фраза философская. Применяя её с умом, можно и просветления добиться. Увы, чаще всего произносится она с тем, чтобы приучить ребёнка довольствоваться малым, не претендуя на большее. Отсюда — недооценка себя.

5. «Это не для нас»

Эта фраза также может звучать в позитивном ключе. Например, говорить о том, что человек точно знает, что хорошо для него и его семьи. Если же она произносится с настроением, аналогичным вышеописанному, то также закладывает фундамент для заниженной самооценки.

Как избавиться от стереотипов

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