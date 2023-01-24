Типы привязанности: какие они бывают и как влияют на наши отношения?

Теория привязанностей была сформулирована в 70-х годах и быстро стала доминирующей в области изучения отношений. Многие ученые верят, что именно в ней кроется ответ, почему мы строим отношения по тем или иным сценариям. А некоторые люди даже верят, что теория привязанности распространяется на все отношения в их жизни: с романтическими партнерами, друзьями, работой. Разбираемся, какие типы привязанности существуют и как они влияют на нашу жизнь.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Какие бывают типы привязанности?

Видео дня

Теория привязанности — результат многолетних исследований ученых, среди которых главные роли сыграли английский психоаналитик Джон Боулби и американский психолог Мэри Эйнсворт, которой принадлежат наиболее важные практические исследования. Изначально ученые сфокусировались на том, как человек строит отношения начиная с самого раннего возраста, — ученые того периода утверждали, что все основные поведенческие установки закладываются в детстве и даже в младенчестве. В этом смысле умение конструировать взаимоотношения с другими людьми — это адаптивная практика, которая позволяет ребенку оставаться в безопасности внутри семьи и в дальнейшем в социуме, когда он начинает общение с людьми за пределами круга родственников.

На формирование адаптивных установок ребенка влияют отношения с родителем. Причем не просто с родителем, а, как его называли исследователи, «значимым взрослым» — человеком, который играет наибольшую роль в жизни ребенка, с которым устанавливается крепкая эмоциональная связь. Дальнейшие исследования показали, что «значимым взрослым» не обязательно является непосредственно родитель, который берет на себя все обязанности по уходу за ребенком. Это может быть и «родитель выходного дня», бабушка или дедушка, тетя или дядя, мачеха или отчим.

Паттерны привязанности младенцев демонстрируются на примере ситуации временного отделения от родителя и при последующем воссоединении. Для изучения возможных паттернов Мэри Эйнсворт проводила эмпирический эксперимент «Незнакомая ситуация»: в комнате с игрушками размещали мать и ребенка (возрастом 12–20 месяцев), экспериментатор наблюдал за ними через одностороннее зеркало. В течение получасового эксперимента мать несколько раз покидала комнату и возвращалась, либо вместо нее (а также вместе с ней) в комнату заходил незнакомец. На каждом этапе разделения и воссоединения поведение ребенка фиксируется и определяется тип привязанности.

Надежный тип

Этот тип привязанности формируется в спокойных заботливых отношениях со значимым взрослым. Ребенок чувствует себя в безопасности как в компании родителя, так и в его отсутствие. Благодаря ощущению безопасности среды ребенок более склонен к любопытству и исследовательскому поведению.

Тревожно-амбивалентный тип

Дети с таким типом привязанности реагируют на отсутствие родителя очень болезненно, в духе «меня бросили!». В отсутствие родителя в условиях «Незнакомой ситуации» могут вести себя пассивно, ограниченно исследовать комнату или играть в игрушки. Если они понимают, что родитель снова пытается их покинуть, могут начать «капризничать» и даже проявлять агрессивное поведение, всеми силами пытаясь удержать родителя в комнате.

Тревожно-избегающий тип

Эти дети также при отделении от родителя чувствуют покинутость, но, в отличие от предыдущего типа, прекрасно справляются с одиночеством. Могут исследовать игрушки, занимать себя чем угодно, при этом практически не реагировать на возвращение родителя в комнату или появление посторонних. Эйнсворт отмечала, что в условиях «Незнакомой ситуации» подобное поведение демонстрировали дети, находившиеся в состоянии стресса, а также дети, пережившие отказ в привязанности, когда их потребности (например, в безопасности или тактильном контакте) игнорировались взрослым.

Изначально Эйнсворт хотела ограничиться только тремя этими типами. Они, по ее мнению, составляли базовую триаду реакций на разделение и воссоединение матери и ребенка. Однако в ходе эмпирических наблюдений был выявлен еще один паттерн, который отличался от трех уже выявленных.

Дезорганизующий тип

Этот тип характеризуется непоследовательным поведением. Часто в качестве реакции на разделение и воссоединение чередуются сильные вспышки агрессии, перетекающие в полную пассивность. Дети с таким паттерном поведения, например, могут броситься к незнакомцу, всеми невербальными сигналами показывая готовность обнять человека, но буквально через секунду они теряют мышечный контроль, падают на пол и демонстрируют реакцию страха и защиты от чужака. Такое поведение чаще всего наблюдается у детей, переживших психологическую травму, домашнее насилие или живших в дисфункциональных семьях.

Дезорганизующий тип сегодня представляет наибольший интерес для ученых. Сама Эйнсворт не была до конца уверена в определении, считала его слишком обобщающим и поверхностным. Ученые до сих пор спорят, является ли четвертый тип самостоятельным или он скорее представляет собой комбинацию паттернов.

Как на нас влияют типы привязанности?

Тип привязанности, который каждый из нас вырабатывает в результате общения со значимым взрослым, — это адаптивная стратегия, которой мы будем придерживаться в дальнейшем в общении с другими людьми, как со взрослыми, так и со сверстниками.

Многие лонгитюдные исследования показывают, что выработанный тип привязанности играет основную роль в стратегии поведения человека с романтическим партнером. Так, человек с надежным типом привязанности с наибольшей вероятностью формирует здоровые отношения, построенные на взаимном уважении и соблюдении личных границ. Человек с тревожно-амбивалентным типом, наоборот, склонен к ревности, контролю, манипуляции и страху быть покинутым. Обладатель тревожно-избегающего типа, в свою очередь, демонстрирует контрзависимое поведение, а дезорганизующий тип устраивает партнеру эмоциональные качели. Поэтому часто можно встретить объяснение в духе: «Дело не в тебе, просто у меня такой тип привязанности».

Однако важно помнить, что многие ученые соглашаются в том, что различные паттерны привязанности — это стратегия, которая выбирается в зависимости от отношений с конкретным человеком. То есть в отношении одного родителя ребенок может действовать как обладатель тревожно-амбивалентного типа, а с другим применять вообще диаметрально противоположную стратегию.