Психолог раскрыл причины нежелания заключать брак

Люди не хотят заключать брак, потому что он не так полезен, как прежде, и часто сопряжен со значительными финансовыми издержками. Основные причины нежелания узаконивать отношения раскрыл изданию Daily Mail психолог Макс Блумберг.

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Блумберг отметил, что современное общество гораздо лояльнее относится к парам, живущим вместе без официального оформления отношений. Люди не стремятся жениться, потому что все реже сталкиваются с осуждением со стороны старшего поколения. Кроме того, партнерам такая модель отношений часто кажется более рациональной. С одной стороны, влюбленные не готовы тратить большие суммы денег на организацию свадьбы, а с другой — им кажется, что без брака ниже риск негативных последствий возможного расставания.

Для женщин, по мнению Блумберга, брак потерял прежнюю ценность, поскольку теперь они могут обеспечить себя самостоятельно. Если раньше замужество было гарантом финансовой стабильности, то сейчас можно строить карьеру и вести хозяйство независимо от социального статуса.

В то же время, по словам психолога, люди не всегда готовы финансово и эмоционально инвестировать в отношения. «Брак неизбежно означает, что вам придется идти на компромисс. У вас не будет свободы делать то, что хочется. Также вы можете обнаружить, что (…) у вас больше нет свободы действий в отношении траты своих денег. Люди смотрят на отдачу от своих инвестиций, и если им кажется, что этого недостаточно, они не женятся», — прокомментировал Блумберг.