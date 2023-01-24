Непринятие себя приводит к постоянным проблемам и неудачам.

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Жить с непринятием себя невероятно сложно: это лишает уверенности, повышает тревожность, заставляет отказаться от личных границ и снизить требования к окружению, работе, доходам. Иногда девушка и сама не понимает, что не любит себя, но для того, чтобы найти проблему есть несколько ярких признаков.

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Постоянные диеты

Любовь к себе включает принятие особенностей характера, внешности и, конечно, тела. Можно сколько угодно спорить о пользе и вреде бодипозитива, но, если вы постоянно сидите на диетах, это говорит о расстройстве пищевого поведения. Иногда лишние килограммы — лишь иллюзия, а борьба с ними становится ярким симптомом нелюбви к себе.

Регулярное недоедание приводит к снижению продуктивности и обострению хронических заболеваний. Все это мало напоминает заботу о себе.

Неудобная одежда или обувь

Стремление подать себя в максимально выигрышном свете иногда заставляет девушек выбирать обувь на шпильке с совершенно неудобной колодкой, затягивать талию в корсеты или слишком узкие джинсы. Такое желание казаться изящнее, выше, сексуальнее не имеет ничего общего с любовью к себе. Комфорт делает движения естественнее, а это выглядит куда привлекательнее, чем наряд, в котором вы едва можете ходить или сидеть.

Опасные бьюти-процедуры

Маникюр, массаж, поход к косметологу для увлажнения и очищения кожи — это забота о себе, влияющая не только на внешность, но и на внутреннее состояние. Но рискованные и опасные процедуры любящую себя женщину не привлекают. Зачем рисковать здоровьем ради мифических стандартов красоты? Девушка, которая умеет отстаивать границы, не станет жертвой маркетинга, не решится на ненужные ей манипуляции.

Когда хочется сделать что то потенциально опасное, спросите себя, зачем вам это нужно. Что стоит за недовольством внешностью в вашем случае? Вы действительно готовы терпеть боль и рисковать здоровьем ради большой груди или лица без мимических морщин?

Отсутствие времени для себя

С тем, кого любим, мы стремимся проводить как можно больше времени вместе. Не важно, идет ли речь о мужчине, ребенке или подруге. Но что насчет времени только для себя? Давно ли вы наслаждались одиночеством, не стараясь занять себя общением в социальных сетях или по телефону? Чувствуете ли вы тревожность, когда вынуждены провести пару часов иди дней тет-а-тет с собой?