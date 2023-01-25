Для чего нужно знать свой психотип

Последователи соционики убеждены, что знать свой психотип так же важно, как группу крови, ведь это поможет вам лучше раскрыть свои возможности, познакомиться с собой и понять, с какими людьми получится выстроить качественные отношения. Рассказываем, что такое соционика и с чем ее едят.

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Соционика — что это?

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Соционика — это концепция типов личности и взаимоотношений между ними. Если простым языком, то, согласно этой теории, каждого человека можно причислить к одному из 16 психотипов.

Если вы знаете, к какому типу относитесь, то, по мнению последователей направления, вы лучше выстраиваете отношения с другими людьми. Ведь в соционике типы личностей взаимодействуют друг с другом по шаблонам.

Только убедительно просим, не ведите мужа на развод, если поймете, что вашим психотипам не по пути: специалисты — психологи и психиатры — называют концепцию лженаучной и не советуют относиться к ней слишком серьезно.

16 типов личности

Не будем особо углубляться в историю соционики, только скажем, что начало системы в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, положила литовский экономист Аушра Аугустинавичюте. В 1970-х годах в СССР она на основе работ Юнга разработала свою типологию характеров людей. Аушра назвала их по фамилиям известных реальных и вымышленных персон. К слову, психотип можно определить не только по характеру человека, но и по его чертам лица. Предлагаем вам ознакомиться с кратким описанием всех 16 психотипов.

Дон Кихот — искатель, интуитивно-логический экстраверт, мечтатель и фантазер. Он с головой погружается в свои идеи и способен увлечь ими каждого. Если вы проявите безразличность или безучастность к замыслам Дон Кихота, то сильно его обидите.

Дюма — посредник, сенсорно-этический интроверт, у которого зачастую мягкие и округлые очертания лица и фигуры. Он любитель вкусно поесть, поэтому часто имеет полную фигуру. У людей, относящихся к этому психотипу, отлично развит эстетический вкус: красивая одежда, посуда, безделушки — это по их части. Чаще всего Дюма — это демократ, довольно дружелюбный в общении, но ненавязчивый. Осторожно, представители этого психотипа заядлые любители сплетен, так что секретами лучше с ними не делиться. Если ему плохо, то он переживет это в одиночестве, но не покажет посторонним свои эмоции.

Робеспьер — аналитик, логически-интуитивный интроверт, зачастую с длинным носом и неброским стилем в одежде. Да, Робеспьер одевается строго, невычурно, официально. Ведут себя представители этого типа сдержанно и порой отчужденно. В чувствах других людей он смыслит мало и всегда упрям в отношениях. Совершенно не умеет подчинять людей и не любит непрошеных гостей.

Гюго — игрок, этически-сенсорный экстраверт, который всегда дружелюбен, приветлив, коммуникабелен и эмоционален. Этот человек не забудет спросить, как у вас дела, всегда предложит зайти в гости и любит дарить подарки. Гюго умеет развеселить народ и поднять всем настроение, но не умеет сдерживать свои эмоции.

Жуков — маршал, сенсорно-логический экстраверт, которого выдают волевые качества. Жуков одевается просто, неброско. В диалоге не спешит дать ответ, сперва прокручивает его в голове. Люди, относящиеся к этому психотипу, решительны и целеустремленны, любят командовать другими, но сами приказной тон не терпят. Он азартен, а еще презирает слабых. Если Жуков нащупал ваше слабое место — воспользуется этим.

Есенин — лирик, интуитивно-этический интроверт с врожденной элегантностью. Есенин довольно мнителен, пуглив, мечтателен и романтичен. Он обаятелен, а внешний вид — его главное оружие. Этот психотип тот еще любитель пожаловаться на плохое самочувствие. Его поведение на людях и в своей компании разное. Например, с близкими людьми он будет вести себя развязно, а на публике — мягко и скромно.

Максим Горький — управленец, логически-сенсорный интроверт, на которого смело можно положиться. Он усидчив и вынослив, легко вступает в контакт, но и может задеть вас своими острыми шутками. С коллегами и знакомыми он всегда будет общаться дружелюбно и вежливо, а вот в общении с близкими людьми не будет стесняться выражений и жестокости.

Гамлет — артист, этически-интуитивный экстраверт, любитель исследовать душу человека. В обществе он любит обратить на себя внимание, а также умеет хорошо руководить коллективом, распределять обязанности, наводить порядок. С легкостью обучается чему-то новому, например иностранным языкам. Чаще всего Гамлет — человек с неуравновешенной психикой, который болезненно воспринимает любую критику.

Бальзак — критик, интуитивно-логический интроверт, в общении обходительный и деликатный. Обожает поспорить, но, не умея управлять своими эмоциями, портит настроение и себе, и окружающим. Свою работу всегда выполняет четко. Бальзак — меркантильный, он охотно берется только за то, что гарантированно принесет ему нехилую прибыль.

Наполеон — император, сенсорно-этический, уверенный в себе экстраверт, который жаждет новых впечатлений. Люди, относящиеся к этому типу, любят привлекать внимание к себе, вызывать у окружающих восхищение. Наполеон грешит жалостью к себе и не любит подчиняться чьим-то правилам. Он довольно вспыльчив, легко может повздорить с человеком, а через полчаса прибежит мириться.

Джек Лондон — информатор-методист, логически-интуитивный экстраверт, который на раз-два зажигается каким-либо делом. Если ему что-то интересно, то обо всем другом он мигом забывает. К его жизни применима расхожая фраза «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Это абсолютный оптимист с прекрасным чувством юмора. Прагматик.

Драйзер — церемониймейстер, этически-сенсорный интроверт, который не любит посторонних в доме и живет сегодняшним днем. Драйзер умеет постоять за себя и с легкостью поставит вас на место.

Габен — мастер, сенсорно-логический интроверт, самолюбив, расчетлив, экономичен и независим. Габен не может жить без похвалы и внимания, любит черный юмор и склонен к апатии. Если вам нужен подбадривающий совет от Габена, вы его не получите. Этот психотип скорее сам поникнет, нежели приободрит вас. Со своими переживаниями Габен предпочитает справляться в одиночку.

Гексли — коммуникатор, интуитивно-этический экстраверт, авантюрист и любитель острых ощущений. Вот он, в отличие от Габена, умеет подбодрить человека и дать дельный совет. Непостоянен, часто меняет увлечения, так как не терпит рутину. Дисциплина — это не про него, ведь Гексли — хронический опоздун.

Штирлиц — разведчик, логически-сенсорный экстраверт с отличными манерами. Штирлиц всегда вежлив, учтив и открыт к людям. Зачастую это работоспособные люди, которые не могут сидеть без дела и всегда рвутся в бой. Советуем не отвлекать его от работы и не лезть с пустыми разговорами. Он отлично воспитан, но совершенно не контролирует свои периодические вспышки ярости.

Достоевский — гуманист, этически-интуитивный интроверт, отлично разбирающийся в чувствах других людей. У таких людей довольно узкий круг общения, хоть новые знакомства даются им достаточно легко. Достоевский всегда придет к вам на помощь и поддержит в трудную минуту. Он пунктуален и трудолюбив, правда, иногда медлителен. Этому психотипу не хватает уверенности в себе, а обидеть Достоевского проще простого. Вы слишком добры и не умеете отказывать? Тогда это про вас.

Агрессоры, виктимы, заботливые, инфантилы

Психотипы представители соционики также делят на агрессоров (Жуков, Драйзер, Максим, Наполеон), виктимов (Есенин, Джек, Гамлет, Бальзак), заботливых (Габен, Дюма, Гюго, Штирлиц) и инфантилов (Гексли, Дон, Роб, Достоевский). Такое разделение может рассказать о сексуальности каждого психотипа.

Инфантильные проявляют в себе базовые качества детей. Они любознательны, непосредственны и очень любят фантазировать. В отношениях они занимают роль неопытного партнера, всегда осторожны, но в то же время хотят взять от жизни все.

Заботливые же подобны родителям: они будут вас опекать, защищать, всегда протянут руку помощи и поддержат. В повседневной жизни стремятся показать свою опытность.

Виктимы — любители играть в жертву и врожденные провокаторы. Они готовы подстраиваться под партнера и всегда ждут от него не только указаний, но и упреков. Будьте осторожны, они умеют быстро менять свою позицию: то виктим подчиняется вам, то дерзит в попытках вырваться из-под контроля.

Агрессоры — те, кто будет над вами доминировать, особенно в личных отношениях. С таким человеком вы будете находиться в постоянной борьбе и соперничестве, терпеть от него надменность. Если говорить о физическом контакте, то эти люди любят применять силу, например будут крепко вас обнимать или сжимать. Грешат тем, что порой «в шутку» причиняют вам боль или унижают.

Как определить свой психотип