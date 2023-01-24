Психотерапевт назвал способы справиться с тревогой и паникой

«Если не получается справиться самостоятельно, то не затягивайте — обратитесь к врачу. И ни в коем случае не назначайте сами себе лечение, та как реакция организма у каждого разная и неизвестно, как он может отреагировать на самолечение. Под одним слоем проблем может лежать другой, и при отсутствии грамотной корректировки организм может вас из одного состояния ввести в другое, еще более некомфортное», — сказал Денисенков.