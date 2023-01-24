Семь способов отвлечься от негатива

Бывают дни, когда всё идёт не так. И тогда негативные мысли часто доминируют над нейтральными или позитивными. Вот как вы можете это исправить.

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В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.

Не копите эмоции в себе

Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.

Не критикуйте себя

Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.

Не страдайте из-за прошлого

Главное помнить, что будущее может оказаться гораздо лучше прошлого. Не копайтесь в прошлых ошибках, даже если их было много. Сосредоточьтесь лучше на том, что будет.

Избегайте токсичных людей

Лучше окружите себя теми, кто вас двигает вперёд, поддерживает, а не тормозит.

Реже заходите в социальные сети

Из-за соцсетей может быть сложно адекватно оценивать свою жизнь, так как кажется, что другие живут лучше вас.

Расслабьтесь

Способ может быть любой. Например, медитация, молитва, рисование.

Попрощайтесь с плохими мыслями