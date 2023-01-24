Семь способов отвлечься от негатива

Бывают дни, когда всё идёт не так. И тогда негативные мысли часто доминируют над нейтральными или позитивными. Вот как вы можете это исправить.
В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.
Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.
Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.
Главное помнить, что будущее может оказаться гораздо лучше прошлого. Не копайтесь в прошлых ошибках, даже если их было много. Сосредоточьтесь лучше на том, что будет.
Лучше окружите себя теми, кто вас двигает вперёд, поддерживает, а не тормозит.
Из-за соцсетей может быть сложно адекватно оценивать свою жизнь, так как кажется, что другие живут лучше вас.
Способ может быть любой. Например, медитация, молитва, рисование.
Запишите все ваши мысли на листке, разорвите его, а затем сожгите либо выбросьте.