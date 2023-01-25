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22 минуты назад

Психолог описала технику для быстрой борьбы с тревожностью

Говорит Москваиещё 1

По словам специалиста, есть простой способ справиться с приступом паники и страха с помощью методики четырёх стихий.

Психолог описала технику для быстрой борьбы с тревожностью
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Психолог Ксения Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что большинство практик связаны с телесностью.

«Если в моменте что-то тревожит, есть «прививки» небольшие. Очень хорошая техника — четыре стихии. Например, воздух: это подышать, сделайте глубокий вдох животом, представьте, что вы надуваете шарик. Вторая стихия — огонь, это связано с теплом. При тревоге рекомендуется утеплиться, надеть тёплые носки, выпить тёплый напиток. Третья стихия — вода, рекомендуется пить воду. Или можно смыть с себя стресс. Если вдруг нет воды, вспомните лимон, что на языке происходит, когда вы вспоминаете вкус лимона. И четвёртая стихия — земля. Нужно заземлиться. Заземляемся мы при помощи того, что замечаем, что вокруг происходит: заметить три звука, три запаха, три цвета вокруг себя. И мы возвращаем свою устойчивость в моменте».

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Психология,
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