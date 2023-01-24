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1 час назад

Тихо сам с собой. Психиатр объяснил, каких голосов в голове не стоит бояться, и наоборот

Секрет Фирмы

Специалисты говорят, что разговаривать с собой вслух или мысленно — вполне нормально, и есть даже разные типы таких монологов. Что-то из этого можно игнорировать, а что-то стоит обсудить с психотерапевтом, чтобы улучшить своё состояние и качество жизни. Но это всё по желанию. Однако есть определённая категория голосов в голове, с которой нужно бежать к врачу. О таких и рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

Психиатр объяснил, каких голосов в голове не стоит бояться, и наоборот
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, к безопасным голосам относят внутренние монологи, при которых человек разговаривает сам с собой, особенно во время монотонной и скучной работы. Такие люди могут что-то высказывать машине, питомцу или цветам. Это практически психологическая норма, поэтому опасаться её не стоит.

Бывают и такие случаи, когда человек уверен, что его окликнули. Он оборачивается и никого не замечает. Это тоже находится в рамках обычного поведения. Но если такие слуховые огрехи случаются всё чаще — вероятно, стоит оценить свой уровень тревожности вместе с психотерапевтом.

Есть ещё один неопасный вариант, похожий на голос совести или внутреннего критика. Когда после выполнения какой-то задачи возникает мысль, что мама бы не одобрила такой результат, можно было бы и сильнее постараться. Такое случается у перфекционистов, которых часто критиковали родители. Лучше от подобных мыслей избавляться вместе с психологом — жизнь станет только легче.

А вот последний вариант не решить ни самостоятельно, ни при помощи психотерапевта — тут нужна тяжёлая артиллерия в виде психиатра. Когда пациента мучают слуховые галлюцинации, которые издеваются над ним, смеются или что-то приказывают — это уже слишком далеко от нормы. Такие голоса легко могут приказать навредить себе или окружающим, поэтому лучше обратиться в стационар или к психиатру.

Психология,Евгений Кульгавчук,
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