Психиатр объяснил, каких голосов в голове не стоит бояться, и наоборот

Специалисты говорят, что разговаривать с собой вслух или мысленно — вполне нормально, и есть даже разные типы таких монологов. Что-то из этого можно игнорировать, а что-то стоит обсудить с психотерапевтом, чтобы улучшить своё состояние и качество жизни. Но это всё по желанию. Однако есть определённая категория голосов в голове, с которой нужно бежать к врачу. О таких и рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, к безопасным голосам относят внутренние монологи, при которых человек разговаривает сам с собой, особенно во время монотонной и скучной работы. Такие люди могут что-то высказывать машине, питомцу или цветам. Это практически психологическая норма, поэтому опасаться её не стоит.

Бывают и такие случаи, когда человек уверен, что его окликнули. Он оборачивается и никого не замечает. Это тоже находится в рамках обычного поведения. Но если такие слуховые огрехи случаются всё чаще — вероятно, стоит оценить свой уровень тревожности вместе с психотерапевтом.

Есть ещё один неопасный вариант, похожий на голос совести или внутреннего критика. Когда после выполнения какой-то задачи возникает мысль, что мама бы не одобрила такой результат, можно было бы и сильнее постараться. Такое случается у перфекционистов, которых часто критиковали родители. Лучше от подобных мыслей избавляться вместе с психологом — жизнь станет только легче.