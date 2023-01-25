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18 минут назад

Сексолог составила инструкцию, как пережить тяжелый развод

РИА "ФедералПресс"

Для многих расставшихся пар развод переживается как горе, и человек должен прожить несколько стадий переживания, считает психолог-сексолог Екатерина Иванова. По ее словам, чтобы начинать новые счастливые отношения, важно отгоревать прошлые.

Как пережить тяжелый развод
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Екатерина Иванова утверждает, что после тяжелого развода требуется как минимум полгода, чтобы восстановить себя после прошлых отношений. Она выделяет пять стадий проживания чувств.

Отрицание и шок. Человек выглядит так, будто у него ничего не случилось. Говорит, что у него все хорошо, что это к лучшему.

После этого наступает злость, когда приходит понимание, что расставание уже случилось.

«Психика дает сигнал в мир, а отклика нет. Злость нужна, чтобы этот сигнал получить. Легкость протекания этого этапа зависит от степени позволения себе злости», – считает психолог.

Торги. В этот период человек начинает делать шаги по исправлению ситуации, но если попытки не дают результата, человек снова попадает на стадию злости, что может привести к «затяжным качелям».

Подавленность, депрессия. Это этап грусти, слез и печали. На последнем этапе случается принятие ситуации, когда душевные раны затягиваются, появляются новые надежды.

«Потерю отношений можно пережить за полгода, если позволять всем стадиям идти своим чередом и проживать возникающие на этих стадиях чувства. Если какое-то из чувств по той или иной причине стоит в запрете, человек не проживая его, загоняет себя в депрессию», – предупреждает сексолог.

Иванова отметила, что начать новые отношения не получится, если не «отгоревать прошлые». При длительной депрессии после развода стоит обратиться за помощью к психологу.

Психология,Екатерина Иванова,
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