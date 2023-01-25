Как пережить тяжелый развод

Для многих расставшихся пар развод переживается как горе, и человек должен прожить несколько стадий переживания, считает психолог-сексолог Екатерина Иванова. По ее словам, чтобы начинать новые счастливые отношения, важно отгоревать прошлые.
Екатерина Иванова утверждает, что после тяжелого развода требуется как минимум полгода, чтобы восстановить себя после прошлых отношений. Она выделяет пять стадий проживания чувств.
Отрицание и шок. Человек выглядит так, будто у него ничего не случилось. Говорит, что у него все хорошо, что это к лучшему.
После этого наступает злость, когда приходит понимание, что расставание уже случилось.
«Психика дает сигнал в мир, а отклика нет. Злость нужна, чтобы этот сигнал получить. Легкость протекания этого этапа зависит от степени позволения себе злости», – считает психолог.
Торги. В этот период человек начинает делать шаги по исправлению ситуации, но если попытки не дают результата, человек снова попадает на стадию злости, что может привести к «затяжным качелям».
Подавленность, депрессия. Это этап грусти, слез и печали. На последнем этапе случается принятие ситуации, когда душевные раны затягиваются, появляются новые надежды.
«Потерю отношений можно пережить за полгода, если позволять всем стадиям идти своим чередом и проживать возникающие на этих стадиях чувства. Если какое-то из чувств по той или иной причине стоит в запрете, человек не проживая его, загоняет себя в депрессию», – предупреждает сексолог.
Иванова отметила, что начать новые отношения не получится, если не «отгоревать прошлые». При длительной депрессии после развода стоит обратиться за помощью к психологу.