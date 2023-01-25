Что значат для современных мужчин хобби, которые они выбирают

Увлечения мужчин разных поколений могут кардинально отличаться друг от друга, а иногда, наоборот, объединяют поколения. Психолог Наталья Толстая провела собственное исследование хобби мужчин разных возрастов и своими выводами поделилась с «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Рискованные увлечения

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Адреналин по-прежнему мобилизует мужчин на приключения. После пандемийной паузы некоторые представители сильного пола делятся, что испытывают потребность в безрассудных рисках: прыжки с парашютом, рафтинг и так далее. При этом часть из них подчеркивают, что в последнее время тяга к приключениям несколько снизилась, так как приходится экономить на увлечениях, появились ограничения в выезде за рубеж (что отразилось на любителях подводного погружения, гонках на квадроциклах по пустыням и сафари), больше внимания стала требовать к себе семья.

Рискованные хобби, по словам Натальи Толстой, больше присущи мужчинам от 40 лет, часть из них сетует, что дети не разделяют их увлечения.

Виртуальные развлечения

Они ворвались в нашу жизнь сравнительно недавно. Многие отмечают, что это хобби объединяет несколько поколений, и иногда уже молодые что-то способны показать своим отцам. Психолог подчеркивает, что, в отличие от реальной жизни, где ситуация сейчас крайне непредсказуема, мужчины в интернете контролируют все вокруг. В компьютерной игре есть возможность после ошибки и виртуальной смерти начать все сначала.

«Компьютерные игры расслабляют, можно оттачивать свою стратегию и реакцию, сидя в трениках без особых материальных вложений. Молодые находят возможность монетезировать свои увлечения и способности, что для них сейчас в приоритете», - рассказывает Толстая.

Коллекционирование

Увлечение не из дешевых. Им занимаются те, у кого есть достаточно много свободных средств. Но среди коллекционеров появилась и новая категория людей: те, кто производит уникальные изделия для ценителей, готовых не скупиться.

«Это отдельный типаж мужчин: спокойных, надежных, терпеливых. У меня есть знакомый кукольник, который обжигает фарфоровых кукол в печи, ювелирно одевает и продает коллекционерам за большие деньги. Это же относится к моде на шитье, вязание, столярное дело», - поясняет психолог.

По ее словам, ювелирная работа, как и медитация, приносит мужчинам удовлетворение, со временем эти увлечения могут превратиться в профессию.

Оружие, автомобили, антиквариат коллекционируют в основном мужчины от 45 до 70 лет и старше.

Романтичные увлечения

Романтичные, уверенные в себе, самостоятельные мужчины стали предпочитать цветоводство и кулинарию. Подобные увлечения говорят об эстетических способностях мужчины, чувстве вкуса. Обычно это такие джентльмены-эстеты, с которыми женщинам счастливо и комфортно живется.

В последние несколько лет появился новый тип мужчин, которые умеют делать маникюр, перманентный макияж и, если есть желание и способности, некоторые это делают даже лучше, чем женщины.

Отдых на природе

Охота, рыбалка, починка авто в гараже, баня свойственна мужчинам брутальным, которых не встретишь на приеме у косметолога или в балетном классе. В основном это контингент от 50 до 70 лет. Некоторые молодые люди подключаются к подобным процессам, но их значительно меньше, чаще всего это продолжатели отцовских традиций.

Спорт

Спортивные мужчины сохранились, их даже становится больше. Среди болельщиков и игроков много представителей разных поколений. Раньше у людей было мало денег, но были нормы ГТО, и неприлично было выглядеть неспортивно. Гантели были в каждой квартире, зарядка утром была обязательной, на турнике кто-то постоянно занимался. Сейчас молодежь говорит, что в первую очередь нужно думать о деньгах, а затем о эстетике. Однако наличие в крупных и небольших городах фитнес-клубов, спортивных секций указывает на то, что мужчины хотят самоутвердиться и в спорте.

Любители почитать

Всегда эрудированы, многие с хорошим чувством юмора и с отличным словарным запасом. Часто у этих мужчин еще сохранились книги от родителей и дедов. Это хобби не энергозатратно, не требует специально обмундирования, нет рисков переохладиться, получить шайбой в глаз или солнечный удар. Сейчас стало модным искать спутника жизни в книжных магазинах, у создающихся там пар оказывается много общих интересов.

Высокое искусство

Меломаны 50-70 лет по-прежнему не расстаются с пластинками. У многих современных мужчин всегда с собой флешки с любимой музыкой. Некоторые мужчины пишут музыку на компьютере, совсем не зная нотной грамоты. Такие мужчины нуждаются в признании. Они в меру красивы, очень опрятны, на них не стоит рассчитывать, как на примерных семьянинов, как и на тех, кто ходит в драмкружок, тренирует женщин в спортивном клубе или создает одежду.