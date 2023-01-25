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2 часа назад

Глава МИД Словении Файон заявила, что без России не будет стабильности в Европе

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что без Российской Федерации не будет прочного мира и стабильности в Европе. "Как только наступит мир, самым важным — в дополнение к восстановлению Украины — будет возвращение к диалогу с Россией. Тем самым мы предотвратим начало холодной войны в Европе. Мы осознаем, что без России не будет прочного мира и стабильности на нашем континенте, поэтому ее необходимо будет включить в дискуссии о новой архитектуре безопасности в Европе", — сказала она. Ранее зампостпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич указал, что контакты Запада и Москвы необходимо сохранить. Он отметил, что любые шаги, направленные на защиту дипломатических усилий, соответствуют интересам международного сообщества. В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в интервью ТАСС предположение о том, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после "отрезвления от русофобии" в Европе.

Глава МИД Словении Файон заявила, что без России не будет стабильности в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Психология,Сергей Лавров,ЕС,ОБСЕ,
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