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54 минуты назад

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Вечерняя Москва

Дружеские чувства мужчины к женщине всегда основаны на сексуальном интересе, если этот интерес пропадает — так называемой «дружбе» конец. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он всегда имеет скрытый сексуальный интерес. Возможно, пытается войти в доверие и использовать дружбу как предлог для перевода общения в другой формат, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По мнению Ланга, друзья мужского пола всегда будут пытаться разрушить романтические отношения женщины, так как чувствуют посягательство на «свою территорию».

При этом женщина вполне способна искренне дружить с мужчиной, считает эксперт. Но это чревато неприятным психологическим последствием: такая женщина со временем разучивается флиртовать, заводить именно романтические отношения

Эксперт отметил, что стремиться к дружбе между полами не стоит.

Психология,
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