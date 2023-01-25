Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Дружеские чувства мужчины к женщине всегда основаны на сексуальном интересе, если этот интерес пропадает — так называемой «дружбе» конец. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.
— Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он всегда имеет скрытый сексуальный интерес. Возможно, пытается войти в доверие и использовать дружбу как предлог для перевода общения в другой формат, — пояснил он в комментарии «Радио 1».
По мнению Ланга, друзья мужского пола всегда будут пытаться разрушить романтические отношения женщины, так как чувствуют посягательство на «свою территорию».
При этом женщина вполне способна искренне дружить с мужчиной, считает эксперт. Но это чревато неприятным психологическим последствием: такая женщина со временем разучивается флиртовать, заводить именно романтические отношения
Эксперт отметил, что стремиться к дружбе между полами не стоит.