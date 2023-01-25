Как быстро улучшить настроение

Иногда на людей нападает хандра, когда хочется ничего не делать, а только лежать в кроватке и чтоб все вокруг жалели. Но, к сожалению, такая возможность есть не всегда, да и окружающим начинает надоедать лежащее на диване и ноющее о жизни создание. Поэтому лучше всё же собраться и взять себя в руки. Психологи Эрин Терада и Джессика Борелли рассказали, как лучше бороться с хандрой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Простая прогулка хотя бы до магазина расслабит вас, снимет напряжение, поможет справиться с тревожными мыслями. Если совсем лень двигаться, можно просто постоять на балконе минут 10–15, дыша свежим воздухом», — рассказала психолог Эрин Терада.

А ещё можно записывать или хотя бы проговаривать благодарности людям, которые вам помогали. Это повышает оптимизм и снижает чувство брошенности.

При плохом настроении стоит заварить чай, ведь в нём содержатся кофеин, L-теанин и аминокислоты, которые улучшают настроение. Но надо не забывать, что может вырасти уровень стресса.

Для поднятия настроения можно сделать себе лёгкий перекус. Лучше всего использовать белковые продукты, листовую зелень, а также йогурты, кефиры или квашеную капусту.

Победить хандру поможет лёгкая физическая нагрузка: небольшая пробежка, растяжка или хотя бы прогулка. В крайнем случае можно потанцевать или повозиться с домашним питомцем. Также улучшают настроение дыхательные упражнения.

«Прослушивание музыки может изменить ваше самочувствие к лучшему», — считает Борелли. Причём лучше слушать какую-то позитивную музыку. Хотя есть и люди, которые слушают музыку «от обратного» — борются с плохим настроением тяжёлым роком, например.

Во время хандры надо избавиться от чувства одиночества. Поэтому стоит позвонить другу или хотя бы поиграть с домашним питомцем. Это вызывает позитивные эмоции.

Также помогает просмотр смешных видео. Смех помогает выработке гормонов радости серотонина, окситоцина и дофамина.