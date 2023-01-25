Психолог Долгов поделился советами по закреплению полезной привычки

«Как только вам в голову придет ужасно важная причина, по которой необходимо отменить запланированное дело, запишите ее. Делайте это регулярно и со временем поймете, что набор отговорок у вас один и тот же и все они незначительны. А если вы хотите заменить одну привычку другой, запомните: они должны быть равноценными», — отметил эксперт.