Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной

Сейчас будет неутешительная информация для тех, кто верит в межполовую дружбу. Уже не раз эксперты говорили, что её нет. И вот снова подтвердилось. Основная мораль в том, что со стороны мужчины дружеские мотивы хрупки как крыло бабочки, а женщина способна испытывать к нему искренние неромантические чувства. Но оказывается, для неё это не очень хорошо, рассказал психолог Сергей Ланг.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Камень преткновения по-прежнему один — сексуальный интерес с мужской стороны. Если мужчина дружит, значит, хочет войти в доверие и перевести общение в более интимный формат. При этом, если так называемая подруга в отношениях, он ещё и их может попытаться разрушить.

«Они будут говорить, что человек, которого она выбрала, ей не подходит, что он ей пользуется, что с мужской точки зрения виднее. Но причина этого — только в ревности, в желании прогнать соперника», — сказал Ланг.

Если достичь уровня дальше дружбы мужчине не удалось, он просто исчезнет из жизни дамы.

А вот у женщин всё по-другому — они дружить вполне способны. Правда, и в этом случае для них не всё безоблачно. По мнению психолога, дамы со временем настолько привыкают общаться с противоположным полом как с друзьями, что им становится сложно заводить романтические отношения, даже когда их действительно хочется:

«Надо всегда понимать, что если мужчине женщина не интересна для интима, она не заинтересует его и как "друг". Потому что по-настоящему дружить мужчине легче с другим мужчиной. А у женщины мужчина должен быть только для отношений», — отметил эксперт.