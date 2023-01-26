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1 час назад

4 техники, чтобы полюбить свое отражение в зеркале

WomanHit.ru

Как принять себя любым и перестать искать недостатки.

4 техники, чтобы полюбить свое отражение в зеркале
Фото: WomanhitWomanhit

Полюбить себя настоящим очень сложно. Едва ли вы встретите человека, который был бы доволен собой полностью и не хотел бы что-то изменить. Особенно часто жалобы на собственную внешность можно услышать от женщин, которые стремятся так или иначе усовершенствовать себя. Психологи советуют использовать несколько эффективных техник, чтобы наконец перестать себя критиковать, каждый раз оказываясь перед зеркалом.

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Сделайте акцент на своих достоинствах

Начать стоит с того, что вы найдете свои сильные стороны во внешности. Для этого необходимо отвести хотя бы час времени на следующее упражнение: встаньте перед большим зеркалом, чтобы вы видели себя полностью. Не спешите, и вам никто не должен мешать. Внимательно изучите себя с головы до ног, начните с лица. На каждой части тела найдите то, чем вы могли бы гордиться. Например, на лице у вас большие глаза, отличная кожа или идеальная улыбка. По этому же принципу отмечаем остальные моменты своей внешности. Вы удивитесь, сколько достоинств своей внешности вы просто не замечали ранее.

Превратите недостатки в достоинства

Вспомните, сколько звездных женщин не могут похвастаться модельными данными, тем не менее у них есть слава и успех. Вы не задумывались, что помогает этим женщинам получать то, что они хотят, не имея идеальных параметров? Помимо колоссальной трудоспособности эти женщины воспитали в себе уверенность, которая основана на превращении недостатков в достоинства. Суперуспешная Барбара Стрейзанд сделала свой нос визитной карточкой, а голливудская актриса Кира Найтли превратила излишнюю худобу в большое достоинство, помогающее актрисе идеально смотреться на экране в ролях, требующих тонкой талии. У вас наверняка есть момент, который вы в себе никак не можете принять, а потому становимся у большого зеркала снова и находим для своего недостатка как минимум 3 повода оказаться достоинством.

«Провожайте» себя каждый день

Крутое упражнение, которое рекомендуют довольно часто профессиональные психологи. Суть его проста: перед каждым выходом из дома остановитесь перед зеркалом и сделайте себе комплимент. Главное, все, что вы себе говорите, должно идти от души. Полностью игнорируйте моменты, которые не переносите в себе, вместо этого сделайте себе самый классный комплимент, например, своим огромным глазам. Мозг моментально получит положительное подкрепление, которое вы неосознанно будете транслировать в течение дня, и люди вокруг начнут тянуться к вашей привлекательности, делая вам комплементы и тем самым повышая вашу самооценку еще больше.

Ловите свое отражение в городе

Как часто вы ловите сове отражение в витринах? Редко? Пора исправляться. В очередной раз, проходя мимо витрины или зеркала в городе, замедлите шаг и отметьте, насколько хорошо вы сегодня выглядите. Как правило, наше отражение вне дома нам нравится чуть больше, этот момент тоже отмечают психологи. И не забываем про комплименты в свой адрес!

Психология,Кира Найтли,Барбара Стрейзанд,
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