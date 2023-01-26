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45 минут назад

6 фраз, которые программируют на неудачи и болезни

WomanHit.ru

Слова могут стать причиной безденежья и проблем.

6 фраз, которые программируют на неудачи и болезни
Фото: pxhere.compxhere.com

Психологи и эзотерики уверены, что наша речь ежедневно влияет на все сферы жизни. Можно запрограммировать себя на здоровье и успех, а можно, наоборот, привлечь болезни, неудачи и проблемы. Это происходит ежедневно, а мы даже не задумываемся, когда произносим слова, которые портят нашу жизнь.

«Ничего себе!»

Эта фраза говорит, что вам ничего не нужно или вы не достойны. Чем заменить? Вариантов масса: «Ого!», «Обалдеть!», «Ну надо же!». Иначе деньги и выгодные предложения так и будут походить мимо вас.

«Я поражена»

Эта фраза говорит о проигрыше и привлекает неудачи: по мнению эзотериков, такие слова — часть неудачной семейной программы, которая настраивает на проигрыш, отсутствие борьбы. Стоит отказаться от таких выражений, чтобы убедиться: вы достойны побед, вы можете справиться с любыми трудностями и преодолеть жизненный кризис.

«Я валюсь с ног»

Если вы часто повторяете эту фразу, когда устали, то навлекаете проблемы с ногами и суставами. Организм чутко реагирует на мысли и слова, поэтому неожиданно может познакомить вас с радикулитом, болями в конечностях, отеками. Не говорите о физических проявлениях, когда хотите подчеркнуть, что что-то пошло не так. Используйте другие конструкции: «Я устала!», «У меня сейчас нет сил».

«С ума сойти»

По аналогии с предыдущим пунктом, эта фраза может привести к ментальным проблемам. Скорее всего, они не будут глобальными, но огорчат: рассеянность, ухудшение внимания и памяти, сложность с концентрацией — все эти невзгоды иногда становятся итогом психосоматических проблем.

«Не перевариваю это»

Догадываетесь, чем грозят эти слова? Конечно, проблемами с ЖКТ. Язвы желудка, обострение гастрита, синдром раздраженного кишечника — эзотерики уверены. Что у всех этих заболеваний тесная связь с психикой, мыслями и речью.

«Просто кошмар»

Кошмар — имя древнего славянского злого духа, который душить во сне. Часто повторяя эти слова, можно заработать проблемы с легкими, дыханием и сном. Замените ее на более нейтральные выражения.

Психология,
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