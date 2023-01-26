Абьюзер: кто это? Признаки абьюза и что с этим делать

В 2018 году слово «токсичный» было признано словом года. И если когда-то он применялось только для описания отравляющих веществ, то в последнее время его все чаще используют в переносном смысле – для обозначения «отравляющих» людей или отношений. В психологии также существуют термины «абьюз», «абьюзер» и «абьюзивный».

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Кто такие абьюзеры, чем они опасны и можно ли выйти из абьюзивных отношений, «Рамблеру» рассказывает эксперт – психотерапевт Вероника Сысоева.

Видео дня

Как понять, что перед вами абьюзер

По словам Вероники Сысоевой, в народе абьюзеров называют «токсичными людьми», «психопатами» или «энергетическими вампирами». Абьюзивные отношения всегда токсичны, приносят массу бытовых проблем и проблем со здоровьем. Специалист выделяет несколько признаков, по которым можно определить абьюзера.

Нарушение этики и личных границ.

Использование в своих целях, без отдачи взамен.

Психологическое или физическое давление.

Манипуляции.

Любые формы насилия и подавление воли.

Критика.

Упор на чувство вины и низкую самооценку. Обвинения. Подчеркивание никчемности, обесценивание.

Дискомфорт, боль, плохое самочувствие в момент общения или сразу после, вплоть до полного отсутствия сил.

Со стороны это бывает хорошо заметно, но человеку, который уже находится в абьюзивных отношениях, может быть очень сложно.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Как себя вести с абьюзером

Очень важно – честно признать то, что вы уже попали в отношения с абьюзером. И не искать оправданий себе или ему. Вероника Сысоева советует изменить свое поведение, насколько это возможно:

Обозначать свои границы и научиться их выстраивать. Помните, что нарушение границ нужно «пресекать», как со своей стороны, так и со стороны окружающих.

Четко высказывать свою позицию, что для вас приемлемо, а что нет, как к вам можно относиться и какие действия допустимы в ваш адрес. Но чтобы сообщать об этом другим, необходимо определиться со своими позициями и договориться о них с самими собой.

Взять на себя ответственность и бразды правления своей жизнью. Перестаньте перекладывать это на абьюзера! Безусловно, удобно плыть по течению, но таком случае, забудьте о желаемых результатах.

Сократить общение или прекратить его вовсе. Стремитесь к автономности, а не зависимости от других.

Искать свою силу и опору внутри себя – только эта позиция психологически комфортна, стабильна и устойчива. Здесь ваша сила.

Можно ли исправить абьюзера

Как бы не хотелось верить в собственное всемогущество, но изменить человека нельзя.

«Исправиться абьюзер может только сам, осознанно, по собственному желанию, самостоятельно или с помощью специалистов. Безусловно, для этого требуются веские причины и переживания, понимание степени своей токсичности и ее последствий, мотивация для работы над собой. Исправить абьюзера извне невозможно – чаще всего их все устраивает. Более того, они считают свое поведение оправданным и адекватным. Не стоит тратить свои силы и время на таких людей. Жизнь их "исправит" в связи соответствующими последствиями, а некоторых только "могила"».

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если вы оказались в абьюзивных отношениях, то делать выбор и принимать решение придется вам. Только вы несете ответственность за свою жизнь и здоровье.

Почему жертвы начинают оправдывать абьюзеров

Действительно нередко случается так, что выйти из абьюзивных отношений очень сложно.

«Жертвы абьюза психологически нездоровы и травмированы, а также имеют ряд неосознанных выгод добровольно находится в такой позиции – детские травмы, проблемные отношениях с родителями. Если родители или близкие родственники были абьюзерами, то такое поведение со стороны окружающих воспринимается, как близость, «родственность душ» или проявление любви друг к другу, чаще, конечно, неосознанно – программа получения любви через насилие».

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Среди причин, по которым жертва не может выйти из отношений и начинает искать оправдания абьюзеру, Вероника Сысоева называет:

Безопасность. Любимое убеждение позиции жертвы – «абьюзер равно сила и убежище от опасности».

Перекладывание ответственности за принятие важных решений. Абьюзер – всегда лидер в отношениях. Очень удобно переложить ответственность и направлять обвинения в его адрес.

Попытки снять с себя обвинения и прекратить чувство вины. Если «злодей» он, значит я «хороший», «он психопат, а я белый и пушистый» – игра на контрастах.

Детская позиция делить все на черное и белое, добро и зло, правильное и неправильное. Помните, все относительно.

Страх своей силы. «Если я сильный, помимо ответственности за себя и свои действия, я приобретаю тяжесть и чувство вины, риск иждивенчества со стороны окружающих и лишаюсь жалости, помощи извне, а значит любви в такой форме».

«Длительное тесное общение с абьюзерами стирает грани норм с обеих сторон. Люди, насколько это возможно, ко всему привыкают, а психика адаптируется. Спустя время абьюзер и жертва начинают считать нормой то, что происходит по отношению друг к другу, даже если ранее так не считали. Именно поэтому необходимо регулярно сопоставлять свои действия и результаты с собственными целями и задачами, затем их корректировать».

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт