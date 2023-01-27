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50 минут назад

Психолог Алтынай Капалбаева объяснила, как справиться с эмоциональным выгоранием

Российская Газетаиещё 1

Принятие собственных эмоций, снятие физического напряжения и воспитание умения радоваться простым вещам помогут справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом "Газете.Ru" рассказала психолог и писатель Алтынай Капалбаева.

Как справиться с эмоциональным выгоранием
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам психолога, осознание своих эмоций и принятие того, что человек может испытывать разные чувства - первый этап в борьбе с выгоранием.

"Мы привыкли думать, что раздражение и обида - плохо, а вот радость - хорошо. На самом деле любые эмоции - это нормально и правильно. Проговаривайте себе, что испытываете в моменте: "я злюсь", "мне тревожно", "я обижаюсь" и разрешите себе это, тогда жить станет легче", - посоветовала Капалбаева.

Следующим этапом должно стать снятие физического напряжения. При накоплении стресса и тревоги растет агрессия, от которой нужно избавиться, при этом не навредив окружающим. "Топайте ногами и кричите. Звучит смешно, но это отличный способ сбросить напряжение. Найдите уединенное место и не стесняйтесь. Кричать, кстати, надо громко", - рекомендовала психолог.

По ее словам, снять физическое и эмоциональное напряжение помогут также танцы, спорт, рукоделие, уборка, рисование и массаж. Кроме того, большое значение имеет качество и продолжительность сна: спать нужно не менее 7-8 часов и не жертвовать сном ради работы и домашних дел.

Получать энергию же нужно из простых удовольствий - ежедневных радостей, которые ошибочно могут казаться обыденными, считает психолог.

"Учитесь радоваться объятьям с близкими людьми, музыке, прогулкам на природе и вкусным пирожным на десерт. Мелочи вокруг - красота снежинок, щебет птиц - на все это нужно обращать внимание. Помните, что эмоциональное выгорание возникает, когда мы погружаемся в свою тревогу с головой. Если вы чувствуете, что напряжение растет, дайте себе выдохнуть. Представьте, как закрываете беспокойство в сундук и решите, что подумаете об этом завтра", - заключила Капалбаева.

Психология,
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