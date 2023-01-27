«Исключенные из семьи»: почему опасно забывать о родственниках

Мы привыкли считать членами нашего рода только ближайших родственников, но по факту это не так. На каждого из нас влияет как минимум семь поколений. Все они являются для нас ресурсом, который мы можем использовать себе во благо. Родолог-анестолог Ксения Губина рассказала «Вечерней Москве» о том, почему важно помнить даже о тех родственниках, о которых наши предки стремились забыть.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По законам родовой системы у каждого человека есть право на принадлежность к своей семейной системе. Все наши предки, родители, прежние партнеры, прежние партнеры наших родителей, бабушек, дедушек имеют право на принадлежность к родовой системе. Что бы мы о них ни думали, как бы мы к ним ни относились, они не должны быть исключенными. Если мы отказываемся от кого-то, считаем его плохим, исключаем его и подпитываем семейную тайну, что якобы этого человека не было, то это нарушает право на принадлежность, которое есть у каждого, а страх потерять его столь же силен по своим вибрациям, как и страх смерти.

Видео дня

Как мы исключаем родственников

В каждой семье есть определенные семейные ценности, на которых основываются правила поведения, какие-то традиции, запреты, точка зрения на то, что можно и нельзя, кто прав, а кто виноват. Мы, находясь внутри семьи, считаем, что и в других все работает аналогично, но это не так.

Родственники могут исключаться из рода из-за того, что они жестко нарушают традиции, устои и нормы, принятые в семье. Поводом могут послужить какие-то события, приносящие боль. Они не могут быть пережиты, поэтому люди стремятся вычеркнуть травмирующие события из родовой памяти, вместе с этим исключают и тех, кто был связан с этими событиями. Так, в попытке защититься от боли появляются семейные тайны. Другой вариант — исключение тех, кто ведет себя недопустимо.

Почему опасно забывать о близких

Такие исключения были и есть. Если мы заметили, узнали, что в роду есть исключенные родственники, то это шаг к тому, чтобы исправить ситуацию.

Каждый исключенный из рода вызывает дисбаланс в нашей родовой системе, и это сказывается на всех потомках, даже если история, случившаяся давно, не имеет к ним, казалось бы, никакого отношения. В каждом из нас продолжается жизнь наших предков, они присутствуют в нас одновременно, и мы не можем совсем игнорировать события прошлого.

Важно помнить, что если в системе что-то исключено, то оно возвращается вновь в эту же систему через младшее поколение — происходит процесс компенсации. Кроме того, если кому-то отказано в праве принадлежать, то младшее поколение начинает компенсировать это нарушение.

Компенсация может проявляться в способах поведения в тех или иных ситуациях, которые мы считаем плохими. Например, ребенок начинает демонстрировать тягу к спиртному, если его отец был алкоголиком, или сын уходит из семьи, точно так же, как это сделал в свое время кто-то из его других предков.

Компенсация может быть не только отрицательной, но и положительной. Кто-то из младшего поколения может начать зарабатывать много денег, потому что кто-то из предков тоже был богат.