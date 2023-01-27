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39 минут назад

Психолог Сулим назвала основные причины депрессии

Вечерняя Москва

Психолог Софья Сулим назвала основные категории причин возникновения депрессии: психологические травмы и хронический стресс.

Психолог назвала основные причины депрессии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что депрессии, которые возникают в результате психологических травм, называют реактивными. В этом случае в роли причины выступают такие травмы, как развод, смерть или тяжелая болезнь близкого человека, увольнение. То есть тяжелые события, с которым человек не может справиться.

Депрессию, возникающую в результате хронического стресса, по словам психолога, называют невротической. Она возникает, когда человек длительное время находится в неосознаваемом состоянии напряжения. Такой вид депрессии может возникать, если человек занят нелюбимой работой, у него постоянные конфликты с начальством, деструктивные отношения в семье.

По словам кандидата психологических наук, когда человек живет в хроническом стрессе, то рано или поздно это истощает его потенциал вырабатывать биохимические естественные опиаты — гормоны серотонин и дофамин, которые отвечают за хорошее настроение, передает РИАМО.

Ранее британские врачи сообщили, что в борьбе с депрессией поможет холодный душ. Эксперты предполагают, что антидепрессивное воздействие связано с повышением электрической активности в организме. Также от воздействия холода в кровь выбрасывается большое количество бета-эндорфина и норадреналина, улучшающего самочувствие, передает Nation news.

До этого психолог Екатерина Мацапура рассказала об основных признаках депрессии.

Психология,
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