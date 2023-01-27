Сплетни: всегда ли это плохо

Каким бы ни было отношение к сплетням с точки зрения морали, люди продолжают обсуждать друг друга и, очевидно, что-то находят для себя в этом процессе. Можно ли представить мир совсем без сплетен? Вряд ли, ведь в их основе лежит в том числе естественный интерес, как живут окружающие: соседи, друзья, коллеги, знаменитости. Перестань мы совсем интересоваться их жизнью — это привело бы к одиночеству и изоляции. Нам свойственно наблюдать за другими, перенимать их опыт, учиться на чужих ошибках.
Поэтому сплетни не всегда несут негативный эффект, они могут быть просто способом разрядить обстановку, отвлечься от рутины, обсудить актуальные темы. Кроме того, такие разговоры сближают: сплетничают обычно с теми, кому доверяют. Например, коллеги пьют в перерыве кофе и переходят от формального делового общения к более личному. При этом влияние таких разговоров может быть неоднозначным: оно сплачивает одних и отдаляет других.
Бывает, что безобидное обсуждение чужой жизни становится все более токсичным. За это к сплетням и принято относиться отрицательно. Злые языки могут навредить репутации, испортить отношения или как минимум настроение. Попробуем разобраться, в каких случаях это может произойти и почему полезно внимательно присмотреться к собственным чувствам, когда мы обсуждаем других.
Опасные, отравляющие отношения сплетни часто содержат едкий комментарий или усмешку. Как правило, в этом случае в словах говорящего много агрессии — явной или скрытой. Однако, как ни удивительно, причиной агрессивного импульса не всегда является тот, о ком распускают слухи. Так случается, если истинный объект сплетен недоступен или злиться на него небезопасно. Возможно, этот человек сильнее нас, занимает более высокое положение, и мы никогда не рискнем выяснить с ним отношения. А еще мы можем злиться на кого-то из родных, однако прямое выражение агрессии кажется невозможным, поскольку мы боимся потерять их любовь и поддержку. Нередко существует и особый внутренний запрет на выражение подобных переживаний, который мы усвоили еще в детстве. Все это мы чаще не осознаем, а наша психика тем временем просто ищет доступный объект для перенаправления запретных чувств, чтобы облегчить наше состояние.
Поэтому полезно понаблюдать за собой: чувствую ли я во время таких разговоров агрессию и по отношению к кому. Если чужой человек вызывает сильное раздражение, велика вероятность, что в нем мы узнаем кого-то более знакомого. Так, за желчной усмешкой может скрываться гораздо больше переживаний, чем может сперва показаться.
Обсуждение чужой жизни нередко помогает снизить внутреннее напряжение, особенно если в собственной все складывается совсем не так, как хотелось бы. Сплетни обычно выставляют другого в негативном свете, высмеивают какие-то его черты или особенности. Поэтому в случае собственной неуверенности и уязвимости распространение сплетен может помочь почувствовать себя успешнее.
Например, когда человек попадает в новый коллектив, ему хочется быстрее стать там своим, завоевать уважение и авторитет. В зависимости от личных особенностей мы выберем разные способы достижения этой цели, но обсуждение чужой жизни может стать одной из попыток выиграть конкуренцию.
Распространение сплетен часто пропитано завистью, однако и она обычно маскирует что-то еще. Например, бывает трудно осмелиться заглянуть внутрь себя и разглядеть там свою беспомощность. Нам хочется, чтобы окружающие видели в нас успешного энергичного человека, а не усталого взрослого. Так, в социальных сетях можно встретить образ идеальной матери с не менее идеальными детьми, однако в реальности воспитание — это процесс, полный сюрпризов, который едва ли удастся подогнать под какой-то шаблон. Признавая собственные чувства, мы получаем шанс лучше понять, что с нами происходит, чего нам не хватает, а значит, и найти лучшее решение. Так мы проявляем скорее смелость и внутреннюю силу.
Если это скорее нормально и естественно интересоваться тем, как живут окружающие, то как определить границу, когда обсуждение чужой жизни становится деструктивным?
Обратите внимание, какие чувства вы испытываете, рассказывая кому-то о ваших знакомых. Если к простому любопытству примешиваются зависть, злорадство, раздражение или другие сильные переживания, приносящие дискомфорт, — это повод спросить себя: что со мной, почему я это делаю, какую свою проблему пытаюсь решить таким способом? Вероятно, внутри накопилось много напряжения, и, может быть, стоит поискать другой способ с ним справиться. Но главное, все же сперва разобраться в его причине.
Важно помнить, что обнаружить в себе чувства, которые принято считать негативными, не означает стать плохим. Как правило, они свидетельствуют о нашей собственной внутренней боли или даже отчаянии. И если оставить эти переживания без внимания, они могут перейти в действия, за последствия которых мы будем нести ответственность.
Однажды на тренинге, где собрались психологи и другие специалисты помогающих профессий, ведущий предложил нам интересный вариант представления участников — "позитивные сплетни": каждый мог рассказать что-то хорошее об одном из знакомых ему коллег, сидящих рядом. Думаю, это точно может быть конструктивным вариантом сплетен, который можно использовать и в жизни. Мы не несем ответственность за происходящее в жизни другого, однако мы сами делаем выбор, в каком свете представить человека, упомянуть о нем что-то хорошее или, например, выдать за правду непроверенные искаженные сведения.