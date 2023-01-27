Сплетни: всегда ли это плохо

Каким бы ни было отношение к сплетням с точки зрения морали, люди продолжают обсуждать друг друга и, очевидно, что-то находят для себя в этом процессе. Можно ли представить мир совсем без сплетен? Вряд ли, ведь в их основе лежит в том числе естественный интерес, как живут окружающие: соседи, друзья, коллеги, знаменитости. Перестань мы совсем интересоваться их жизнью — это привело бы к одиночеству и изоляции. Нам свойственно наблюдать за другими, перенимать их опыт, учиться на чужих ошибках.

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Поэтому сплетни не всегда несут негативный эффект, они могут быть просто способом разрядить обстановку, отвлечься от рутины, обсудить актуальные темы. Кроме того, такие разговоры сближают: сплетничают обычно с теми, кому доверяют. Например, коллеги пьют в перерыве кофе и переходят от формального делового общения к более личному. При этом влияние таких разговоров может быть неоднозначным: оно сплачивает одних и отдаляет других.

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Бывает, что безобидное обсуждение чужой жизни становится все более токсичным. За это к сплетням и принято относиться отрицательно. Злые языки могут навредить репутации, испортить отношения или как минимум настроение. Попробуем разобраться, в каких случаях это может произойти и почему полезно внимательно присмотреться к собственным чувствам, когда мы обсуждаем других.

Способ выпустить пар

Опасные, отравляющие отношения сплетни часто содержат едкий комментарий или усмешку. Как правило, в этом случае в словах говорящего много агрессии — явной или скрытой. Однако, как ни удивительно, причиной агрессивного импульса не всегда является тот, о ком распускают слухи. Так случается, если истинный объект сплетен недоступен или злиться на него небезопасно. Возможно, этот человек сильнее нас, занимает более высокое положение, и мы никогда не рискнем выяснить с ним отношения. А еще мы можем злиться на кого-то из родных, однако прямое выражение агрессии кажется невозможным, поскольку мы боимся потерять их любовь и поддержку. Нередко существует и особый внутренний запрет на выражение подобных переживаний, который мы усвоили еще в детстве. Все это мы чаще не осознаем, а наша психика тем временем просто ищет доступный объект для перенаправления запретных чувств, чтобы облегчить наше состояние.

Поэтому полезно понаблюдать за собой: чувствую ли я во время таких разговоров агрессию и по отношению к кому. Если чужой человек вызывает сильное раздражение, велика вероятность, что в нем мы узнаем кого-то более знакомого. Так, за желчной усмешкой может скрываться гораздо больше переживаний, чем может сперва показаться.

Почувствовать себя увереннее

Обсуждение чужой жизни нередко помогает снизить внутреннее напряжение, особенно если в собственной все складывается совсем не так, как хотелось бы. Сплетни обычно выставляют другого в негативном свете, высмеивают какие-то его черты или особенности. Поэтому в случае собственной неуверенности и уязвимости распространение сплетен может помочь почувствовать себя успешнее.

Например, когда человек попадает в новый коллектив, ему хочется быстрее стать там своим, завоевать уважение и авторитет. В зависимости от личных особенностей мы выберем разные способы достижения этой цели, но обсуждение чужой жизни может стать одной из попыток выиграть конкуренцию.

Распространение сплетен часто пропитано завистью, однако и она обычно маскирует что-то еще. Например, бывает трудно осмелиться заглянуть внутрь себя и разглядеть там свою беспомощность. Нам хочется, чтобы окружающие видели в нас успешного энергичного человека, а не усталого взрослого. Так, в социальных сетях можно встретить образ идеальной матери с не менее идеальными детьми, однако в реальности воспитание — это процесс, полный сюрпризов, который едва ли удастся подогнать под какой-то шаблон. Признавая собственные чувства, мы получаем шанс лучше понять, что с нами происходит, чего нам не хватает, а значит, и найти лучшее решение. Так мы проявляем скорее смелость и внутреннюю силу.

Как не перейти черту

Если это скорее нормально и естественно интересоваться тем, как живут окружающие, то как определить границу, когда обсуждение чужой жизни становится деструктивным?

Обратите внимание, какие чувства вы испытываете, рассказывая кому-то о ваших знакомых. Если к простому любопытству примешиваются зависть, злорадство, раздражение или другие сильные переживания, приносящие дискомфорт, — это повод спросить себя: что со мной, почему я это делаю, какую свою проблему пытаюсь решить таким способом? Вероятно, внутри накопилось много напряжения, и, может быть, стоит поискать другой способ с ним справиться. Но главное, все же сперва разобраться в его причине.

Важно помнить, что обнаружить в себе чувства, которые принято считать негативными, не означает стать плохим. Как правило, они свидетельствуют о нашей собственной внутренней боли или даже отчаянии. И если оставить эти переживания без внимания, они могут перейти в действия, за последствия которых мы будем нести ответственность.