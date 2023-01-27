Как перестать стыдиться ошибок

Большинство ошибок многие из нас воспринимают как провал, как подтверждение своего несовершенства. Ошибки мы считаем неудачей и совсем не спешим рассказать о них кому-то. Типичная реакция — скрыть, смолчать, сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Ментор по личной стратегии Станислав Кузавов рассказал «Вечерней Москве», почему надо перестать испытывать стыд из-за ошибок прямо сейчас.

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Корни такого поведения — в нашем детстве. Нас учили, что лучше быть отличником, делать все без ошибок, выполнять все идеально. Любые ошибки в школе исправлялись красной ручкой, а тот, кто ошибался, сразу терял баллы в глазах преподавателя.

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— Из-за такого бэкграунда мы, став взрослее, продолжаем относиться к ошибкам как к опасности, чему-то такому, что делает нас хуже, а потому боимся их как огня. Однако более верной стратегией будет рассматривать их как маячок, нужный для того, чтобы привлечь наше внимание. Это сигнал, который призывает нас притормозить, остановиться, подумать и поменять что-то, а после этого вновь взяться за то дело, при выполнении которого мы ошиблись, — говорит Кузавов.

Многие стыдятся ошибок, хотят поскорее забыть о том, что они что-то сделали не так, готовы «перешагнуть» через ошибку, сделав вид, что ничего не произошло. Но если не разобраться в причинах, из-за которых что-то пошло не по плану, то велика вероятность, что в следующий раз в подобной ситуации все повторится, причем последствия будут куда более серьезными, чем при первой оплошности.

— Я советую прорабатывать ошибки, приобретать новые знания, советоваться с более опытными людьми, делать все возможное, чтобы разобраться с причинами появления ошибок, — отметил эксперт. — Тогда в следующий раз в аналогичной ситуации вы поступите иначе, и велика вероятность, что все пройдет гладко. И, конечно, надо работать над собой. Вот каким советам я предлагаю следовать, чтобы перестать стыдиться ошибок.

Не думайте за других

Часто чувство стыда связано не с тем, что ошибка нарушает рабочий процесс, а с тем, что мы начинаем задумываться о том, какое мнение о нас сложится у окружающих. Вы удивитесь, но большинству из них совсем неважно, что вы где-то там ошиблись, а многие даже и не заметят вашу ошибку.

Мы часто додумываем сами, что окружающие думают о нас, но нередко этот образ совсем не соответствует реальности. Если признать, что ваши ошибки сильнее всего волнуют именно вас, а окружающие о ваших провалах и не догадываются, то справиться с чувством стыда из-за собственного несовершенства будет проще.

Не преувеличивайте масштаб ошибки

Большинство ошибок, которые мы совершаем, не фатальны и часто поправимы. Да, часть из них ведет к потере времени, иногда — денег, но многие незначительны и не слишком заметны.

— Именно поэтому не стоит тратить время на самобичевание, расписываться в собственной несостоятельности и называть себя неудачником. Ошибаются все или почти все. Лучше собраться с силами, выявить слабые места и снова сделать то, что вы делали, но на этот раз уже без ошибок, — советует Кузавов.

Не бросайте начатое

Будет совсем нелепо из-за ошибки бросить то дело, которым вы занимались, решив для себя, что вы просто недостойны этим заниматься, или постановив внутри себя, что это дело вам не по плечу.