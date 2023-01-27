Психолог объяснила, как избавиться от тревоги

Справиться с тревогой и тем, что стало ее причиной, может только сам человек. Психолог Марина Гладышева рассказала, что нужно делать, чтобы выйти из этого состояния.

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Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян из 53 регионов и выяснили, что половина респондентов находятся в состоянии тревоги, передает NEWS.ru.

Как отмечает Марина Гладышева, испытывающему тревогу человеку необходимо подумать, может ли он повлиять на события, которые вызывают это состояние, и понять, почему он не предпринимает попытки, чтобы что-то изменить. Если же от него не зависит ничего, то ему следует сосредоточиться на других вещах.

«Нужно стараться заниматься своими повседневными делами и смотреть, что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается», – отмечает психолог.