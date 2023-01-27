Психолог объяснила, как избавиться от тревоги

Справиться с тревогой и тем, что стало ее причиной, может только сам человек. Психолог Марина Гладышева рассказала, что нужно делать, чтобы выйти из этого состояния.
Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян из 53 регионов и выяснили, что половина респондентов находятся в состоянии тревоги, передает NEWS.ru.
Как отмечает Марина Гладышева, испытывающему тревогу человеку необходимо подумать, может ли он повлиять на события, которые вызывают это состояние, и понять, почему он не предпринимает попытки, чтобы что-то изменить. Если же от него не зависит ничего, то ему следует сосредоточиться на других вещах.
«Нужно стараться заниматься своими повседневными делами и смотреть, что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается», – отмечает психолог.
Эксперт также подчеркивает, что если переключение внимания не помогает, то следует обратиться за помощью к специалисту.