Как выявить скрытого нарцисса

Наладить отношения с нарциссом весьма сложно, и часто они превращаются в токсичные. Поэтому стоит сразу же выявить такое качество у потенциального партнёра.

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Клинический психолог, доктор философии, преподаватель психологии Гарвардской медицинской школы Крейг Малкин рассказал, как можно загодя выявить токсичный нарциссизм у человека и не доводить отношения с ним до критической черты.

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«Скрытые нарциссы не чувствуют себя такими уж особенными, они часто имеют вполне положительные качества характера, нередко — тихие интроверты, тревожные люди, но все равно ощущают себя исключительными и зачастую уверены, что многие люди не понимают их самих и их проблем», — рассказал Малкин.

По его словам, если явный нарцисс громко заявляет о себе, скрывая свои уязвимости, то скрытый не выпячивает свою значимость. Зато его уязвимость проявляется в нём в полную силу.

Также специалист предупредил, что черты нарциссизма иногда проявляются и у весьма милых и добрых людей. Поэтому самолюбование не стоит считать диагнозом — это просто такая черта.

«Скрытый нарцисс всё время выигрывает в игре под названием "Кто пострадал больше всего". Он вечно обижается, строит из себя непонятого и неуслышанного. Постоянно рассказывает, как его вечно обделяют и не выполняют даже самые крошечные просьбы, жалуется, что его не ценят, критикуют, не поддерживают», — отметил психолог.

При этом если откровенные нарциссы готовы ради себя любимого идти по головам, то скрытые сидят в сторонке, но зато постоянно ноют и свои комплексы вымещают на близких. Они постоянно изнемогают от зависти и обиды.

Это может закончиться тем, что человек будет портить жизнь своему партнёру в случае его успехов. Например, скрытый нарцисс будет ныть, если его близкий человек получил повышение на работе.

«Они уверены, что заслуживают экстраординарного внимания, но никогда не чувствуют себя достаточно оценёнными», — указал психолог.

Малкин добавил, что что скрытые нарциссы часто манипулируют чужими эмоциями. Поэтому они бывают лицемерными, имитируя печаль или обиду.

Часто скрытые нарциссы зациклены на своих эмоциях и не обращают внимания на переживания других.

«Они предпочитают говорить, а не слушать. Так что если вместо вопроса "как прошёл твой день?" партнер встречает вас гневным монологом о своем начальнике-идиоте или историей, как плохо с ним обходятся на работе, — это признак скрытого нарциссизма», — заявил психолог.

Обычно они занимают оборонительную позицию и агрессивно реагируют на, как им кажется, их ущемление. Это сильно раздражает близких и делает жизнь с ними невыносимой.