Психолог раскрыл способ избежать одной разновидности обиды

«Вы сделали столько хорошего, а в ответ получили недостаточно, не получили ничего или даже получили что-то плохое. Лучший способ лечения — профилактика. Поэтому, в данном случае, если делаете что-то хорошее, не делайте этого в ожидании благодарности, признания, ответных позитивных проявлений. Делайте это для себя», — написал специалист.