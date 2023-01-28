Психиатр объяснил, почему троечники успешнее отличников

Психиатр и психолог Алексей Вилков рассказал, почему троечники успешнее отличников. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Специалист отметил, что во взрослой жизни троечники более реалистично относятся к своим возможностям и не принимают отсутствие успехов близко к сердцу. Отличники же, наоборот, страдают, если у них что-то не получается.

Те, кто был троечником в школе, не стараются делать работу идеально, так как уверены, что придут к успеху в любом случае. Так, как объяснил Вилков, они ценят то, что имеют.