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46 минут назад

Психиатр Вилков объяснил успех троечников реализмом

Мария Каткова

Психиатр и психолог Алексей Вилков рассказал, почему троечники успешнее отличников. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Психиатр объяснил, почему троечники успешнее отличников
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист отметил, что во взрослой жизни троечники более реалистично относятся к своим возможностям и не принимают отсутствие успехов близко к сердцу. Отличники же, наоборот, страдают, если у них что-то не получается.

Россияне стали в семь раз чаще обращаться к психологам

Те, кто был троечником в школе, не стараются делать работу идеально, так как уверены, что придут к успеху в любом случае. Так, как объяснил Вилков, они ценят то, что имеют.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий.

Психология,
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