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3 часа назад

5 способов, как преодолеть апатию и выгорание на работе

Super.ru

С 2019 года синдром профессионального выгорания включен в Международный классификатор болезней. Стресс на работе, перегруженность по задачам, отсутствие выходных, прессинг руководства — все это может привести к эмоциональному истощению. Вместе с психологом Инной Тлиашиновой разобрались, какие еще факторы провоцируют рабочее выгорание и как его преодолеть.

5 способов, как преодолеть апатию и выгорание на работе
Фото: Super.ruSuper.ru

Отсутствие мотивации

Работа может быть просто «не вашей», и тогда каждый рабочий день будет в тягость, а малейшая трудность покажется невыполнимой миссией. Время остановиться и задать себе вопрос: «А чего я хочу?»

Следование сценарию

«Мои родители пахали всю жизнь за копейки, и я должен трудиться в поте лица», «я должен пойти в медицинский и продолжить династию врачей» — подобная лояльность к родителям блокирует собственные желания и навешивает ярлыки. И пусть ваша мама уважаемый учитель, но, если вам хочется стать флористом, станьте им.

Перфекционизм

«Дочка Люды учится на одни пятерки и ходит в музыкальную школу, а ты…» Каждый, наверное, слышал в детстве что-то подобное. Такие «безобидные» фразы с детства формируют в нас неуверенность и синдром отличника. Перфекционисты чаще других выгорают на работе, поскольку пытаются угодить всем и берут на себя непосильный объем задач.

Как справиться с выгоранием

Проработайте вышеуказанные причины. Примите своих родителей, простите им все обиды, избавьтесь от чувства вины. Проработайте установки, блоки и негативные сценарии из детства.
  • Медитируйте. Медитации позволяют избавиться от стресса, очистить разум, прислушаться к своему организму и получить ответы.
  • Учитесь отдыхать, расслабляться и наслаждаться. Речь про сон и секс: оба помогут восстановить силы и подарят наслаждение.
  • Займитесь двигательной активностью. Сконцентрируйте внимание на своих движениях, дыхании, растягивании и напряжении мышц.
  • Оставляйте работу на работе. Возвращаясь домой, не бросайтесь варить щи, убирать лоток за котом и пылесосить, лучше сходите в кафе или прогуляйтесь. Это будет лучший подарок для вашей психики.
Психология,
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