5 способов, как преодолеть апатию и выгорание на работе

С 2019 года синдром профессионального выгорания включен в Международный классификатор болезней. Стресс на работе, перегруженность по задачам, отсутствие выходных, прессинг руководства — все это может привести к эмоциональному истощению. Вместе с психологом Инной Тлиашиновой разобрались, какие еще факторы провоцируют рабочее выгорание и как его преодолеть.

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Отсутствие мотивации

Работа может быть просто «не вашей», и тогда каждый рабочий день будет в тягость, а малейшая трудность покажется невыполнимой миссией. Время остановиться и задать себе вопрос: «А чего я хочу?»

Следование сценарию

«Мои родители пахали всю жизнь за копейки, и я должен трудиться в поте лица», «я должен пойти в медицинский и продолжить династию врачей» — подобная лояльность к родителям блокирует собственные желания и навешивает ярлыки. И пусть ваша мама уважаемый учитель, но, если вам хочется стать флористом, станьте им.

Перфекционизм

«Дочка Люды учится на одни пятерки и ходит в музыкальную школу, а ты…» Каждый, наверное, слышал в детстве что-то подобное. Такие «безобидные» фразы с детства формируют в нас неуверенность и синдром отличника. Перфекционисты чаще других выгорают на работе, поскольку пытаются угодить всем и берут на себя непосильный объем задач.

Как справиться с выгоранием