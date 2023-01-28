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1 час назад

Лабковский назвал 5 привычек человека, который не любит себя

Секрет Фирмы

Психолог Лабковский назвал 5 привычек человека, который не любит себя. Кому в этой жизни не хотелось любить и быть любимым? Но, чтобы полюбить других полноценной здоровой любовью, нужно сначала полюбить себя. В своём телеграм-канале Михаил Лабковский опубликовал новую порцию полезных советов для желающих изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону. Начинать рекомендовано прямо сегодня.

Лабковский назвал 5 привычек человека, который не любит себя
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Психолог снова обратил внимание на то, что жизнь на самом деле — штука довольно простая. И порекомендовал не усложнять её, а учиться любить и принимать себя. И срочно заняться работой над собой нужно тому, кто:

  1. Делает что-то в ущерб себе. Ради «мира на земле» или «счастья других» = то, с чем сами не согласны. Этим предаёте себя.
  2. Живёт с тем, кого не любит. Потому что так просто привычно и удобно или ради детей, стабильности, жилплощади.
  3. Соглашается на то, что ему на самом деле не нравится. Когда мысль «чего-то большего мне всё равно не получить» заставляет брать то, что предлагают.
  4. Не реализует себя, а занимается лишь решением своих насущных проблем — например, карьерных или материальных. Гонится за деньгами, хотя счастья они не приносят.
  5. Не нравятся жизнь, друзья, дом, в котором живёт. И вообще, хотел бы, чтобы всё было по-другому, но ничего для этого не делает.
Психология,Михаил Лабковский,
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