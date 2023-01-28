Психолог Лабковский назвал 5 привычек человека, который не любит себя. Кому в этой жизни не хотелось любить и быть любимым? Но, чтобы полюбить других полноценной здоровой любовью, нужно сначала полюбить себя. В своём телеграм-канале Михаил Лабковский опубликовал новую порцию полезных советов для желающих изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону. Начинать рекомендовано прямо сегодня.