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1 час назад

Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать профессиональные навыки

Газета.Ru

Ученые из Университета Суррея обнаружили, что предпочтения в видеоиграх отличаются у людей разных специальностей. Это может способствовать развитию определенных профессиональных навыков. Исследование опубликовано в журнале Simulation & Gaming.

Видеоигры помогают развивать профессиональные навыки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Видеоигры могут улучшить зрительно-моторную координацию, навыки решения проблем и решительность. Исследователи проанализировали игровые привычки 16 тыс. игроков, зарегистрированных в платформе Steam. Ученые изучили 800 игр, в которые играли больше всего, а также включили только тех участников, у которых была указана информация о роде занятий.

Исследователи обнаружили, что IT-специалисты и инженеры чаще играли в головоломки и стратегии, которые, возможно, улучшали их пространственные навыки. Люди на руководящих должностях предпочитали ролевые игры, в которых задействованы организационные навыки и навыки планирования.

Были также значимые гендерные различия: женщины предпочитали играть в соло-игры, тогда как мужчины предпочитали играть в шутеры («стрелялки»).

Ученые считают, что работодатели могли бы искать подходящих кандидатов на вакансию, оценивая их игровые навыки. А разработчики могут провести более тщательную работу над развитием межличностных навыков в видеоигре.

Психология,
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