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1 час назад

Дизайнер Гриневич рассказал, как вычислить холостяка по интерьеру

Мира Маркина

На холостяцкую жизнь хозяина дома указывают интерьер в стиле лофт, лаконичная мебель сдержанных цветов и гаджеты для уборки. Об этом дизайнер интерьеров Евгений Гриневич рассказал "Газете.ру".

Дизайнер рассказал, как вычислить холостяка по интерьеру
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, закоренелые одиночки часто превращают квартиру в открытое прост. Обустраивая помещение, выбирают простые функциональные вещи лаконичных цветов и фасонов.

По мнению Гриневича, брутальность в интерьере также говорит о том, то мужчина — закоренелый холостяк.

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"Кирпичная кладка, стена без штукатурки, промышленные атрибуты в декоре, затащенный на девятый этаж Харлей и прочие признаки маскулинности. Среди других верных признаков «одинокого волка» — выставленные напоказ коллекции автомобильных моделек, дорогого виски или винила, мощная аудиосистема, игровая приставка и, конечно же, огромная плазма", — пояснил он.

Дизайнер добавил, что одинокие мужчины часто используют технологичные гаджеты, чтобы облегчить жизнь. Речь идет о "роботах-пылесосах, роботах-полотерах, роботах — мойщиках окон и прочих роботах".

Ранее "Рамблер" разбирался, правда ли, что женщины узнают холостяков по запаху.

Психология,
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