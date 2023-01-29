Дизайнер рассказал, как вычислить холостяка по интерьеру

На холостяцкую жизнь хозяина дома указывают интерьер в стиле лофт, лаконичная мебель сдержанных цветов и гаджеты для уборки. Об этом дизайнер интерьеров Евгений Гриневич рассказал "Газете.ру".

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По словам эксперта, закоренелые одиночки часто превращают квартиру в открытое прост. Обустраивая помещение, выбирают простые функциональные вещи лаконичных цветов и фасонов.

По мнению Гриневича, брутальность в интерьере также говорит о том, то мужчина — закоренелый холостяк.

"Кирпичная кладка, стена без штукатурки, промышленные атрибуты в декоре, затащенный на девятый этаж Харлей и прочие признаки маскулинности. Среди других верных признаков «одинокого волка» — выставленные напоказ коллекции автомобильных моделек, дорогого виски или винила, мощная аудиосистема, игровая приставка и, конечно же, огромная плазма", — пояснил он.