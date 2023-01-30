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1 час назад

Психолог объяснил, чего ждать от людей с синдромом спасателя

Секрет Фирмыиещё 1

Психолог Гут объяснил, чего ждать от людей с синдромом спасателя. Если коротко: ничего хорошего. Чаще всего «вечные спасатели» пытаются решать проблемы других не из любви к ближним и не от искреннего желания помочь. Их главный мотив очень даже корыстный — хоть ненадолго ощутить себя нужными. Причина такого поведения кроется, как обычно, в детстве, заявил кандидат психологических наук Валерий Гут.

Психолог объяснил, чего ждать от людей с синдромом спасателя
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Взрослые с синдромом спасателя вырастают из детей, которых родители любили и поощряли только в те моменты, когда они хорошо себя вели и помогали. Разделяли с мамой и папой бытовые тягости, присматривали за младшими членами семьи. Такие дети растут с установкой, что быть любимым равно быть полезным.

Становясь взрослыми, «вечные спасатели» продолжают причинять добро направо и налево. Только вот таким образом они всего лишь самоутверждаются за чужой счёт. С виду они добрые и умные, а под этим скрывается банальная гордыня: «Я помогаю другим, они ведь так неправильно живут».

Иногда у людей с синдромом спасателя бывает и другая мотивация — псевдозабота. Ведь пока они решают чужие проблемы, на свои можно забить. Именно нежелание замечать собственные тревоги, переживания и трудности толкает их на пусть вечного спасательства, указал психолог.

Психология,
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