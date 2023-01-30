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1 час назад

Как по чувству юмора человека определить тип его привязанности

Газета.Ruиещё 1

Исследование психологов из Университета Флоренции показывает, что тип юмора человека связан со стилем его привязанности. Результаты исследования представлены в журнале European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education.

Как по чувству юмора человека определить тип его привязанности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стиль или тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером.

Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая.

Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь.

Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости.

Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.

В исследовании приняли участие 636 человек в возрасте от 18 до 81 года. Участники заполнили анкеты для определения типа привязанности и стиля юмора.

Психологи разделяют юмор на две группы: позитивный (построен на остроумии, глупости и веселье) и негативный (основан на иронии, сарказме и цинизме).

Сравнение результатов опросов показало, что светлые и темные стили юмора по-разному связаны с тревожным и избегающим типами привязанности.

Так, люди с тревожным типом меньше использовали остроумие и чаще прибегали к иронии, а избегающий тип был связан с сарказмом.

Психология,
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