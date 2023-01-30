Как по чувству юмора человека определить тип его привязанности

Исследование психологов из Университета Флоренции показывает, что тип юмора человека связан со стилем его привязанности. Результаты исследования представлены в журнале European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education.
Стиль или тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером.
Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая.
Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь.
Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости.
Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.
В исследовании приняли участие 636 человек в возрасте от 18 до 81 года. Участники заполнили анкеты для определения типа привязанности и стиля юмора.
Психологи разделяют юмор на две группы: позитивный (построен на остроумии, глупости и веселье) и негативный (основан на иронии, сарказме и цинизме).
Сравнение результатов опросов показало, что светлые и темные стили юмора по-разному связаны с тревожным и избегающим типами привязанности.
Так, люди с тревожным типом меньше использовали остроумие и чаще прибегали к иронии, а избегающий тип был связан с сарказмом.