3 крутых способа ответить на бестактный вопрос

С людьми, которые задают бестактные вопросы, встречается каждый из нас в разные периоды жизни, и это нормально. Но вспомните, сколько дискомфорта доставляет такой человек. Не всегда можно сразу же подобрать слова, чтобы достойно ответить. Психологи спешат вам на помощь, чтобы вы были готовы к таким ситуациям.

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Отвлеките своим вопросом

Часто хорошим способом отвлечь собеседника от неудобных для вас вопросов можно попыткой задать ему вопрос на тему, в которой тот хорошо разбирается. Изобразите максимальную вовлеченность. Многие люди просто обожают, когда к ним обращаются за советами, особенно те, кто раздает советы без спроса. Ни в коем случае не задавайте вопросов по той теме, от которой хотите отвлечь, например, если вас спрашивают, почему вы еще не нашли мужа, не задавайте вопрос типа: «А как его найти?» В противном случае вам придется отвечать на этот вопрос при каждой встрече. Старайтесь максимально отвлечь не в меру любопытного визави.

Зеркальте

Отличный способ, которым настоятельно советуют пользоваться психологи. Чуток агрессии может быть очень полезным. Главное, держите себя в руках и не опускайтесь от прямых оскорблений и не бейте по сильно больным местам, если знаете о существовании таких. Ваша задача — уколоть, чтобы избавить человека от привычки совать свой нос в чужие дела. Когда вас, к примеру, критикуют, спросите, с какой стати вы должны подстраиваться под вкус вашего собеседника. Старайтесь задать такой вопрос, на который спрашивающему придется максимально честно отвечать, он явно не готов к такому повороту.

Осаждайте