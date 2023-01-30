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2 часа назад

Психолог рассказала, при каких заболеваниях помогает общение с кошками

Москва24

Люди легче переносят неврозы, сердечно-сосудистые заболевания и стресс благодаря общению с кошками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Ирину Леонову.

Психолог рассказала, при каких заболеваниях помогает общение с кошками
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, артериальное давление и пульс выравниваются до нормальных значений, если в течение 15 минут гладить питомца. Кроме того, отметила эксперт, кошки помогают в социализации детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП.

"Важно отметить, что лучше всего "работают" кошки именно для своих хозяев, к которым у них есть привязанность, соответственно, эти люди не испытывают страха и отвращения к кошкам. Многих людей общение с кошками успокаивает, снимает усталость", – подчеркнула Леонова.

Она пояснила, что такой эффект появляется из-за того, что во время поглаживания питомца организм человека начинает вырабатывать окситоцин – гормон любви и нежности.

Психолог добавила, что кошки помогают при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах. Люди чувствуют себя в безопасности рядом с этими питомцами, так как маленькие животные с небольшими объемами легких более чувствительны к угарному газу, поэтому могут предупреждать об опасности.

Психология,Ирина Леонова,
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