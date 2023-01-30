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1 час назад

Как загадывать желание на день рождения, чтобы оно сбылось

РИА "ФедералПресс"

Многие, даже будучи во взрослом возрасте, загадывают желание и задувают свечи на торте в день рождения. Психолог Наталья Наумова рассказала «ФедералПресс», как сделать так, чтобы задуманное точно сбылось.

Как загадывать желание на день рождения, чтобы оно сбылось
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда мы загадываем желание на день рождения, то оно работает следующим образом: важно визуализировать, представить себе, что мы хотим получить, как мы себя будем чувствовать, когда мы это получим», – отметила эксперт.

Нужно представить свою мечту в мельчайших подробностях, ощутить, что вы этим уже обладаете, добавила Наталья Наумова.

Также важно продумать, что нужно делать уже сегодня, чтобы получить желаемое. Нужно четко обозначить цель и план, по которому вы ее достигнете, подчеркнула психолог. И когда у вас будет инструкция к действию, вы это обязательно получите, заключила Наумова.

Психология,Наталья Наумова,
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