Почему обиды смертельно опасны

Обиды могут привести к простудам и онкологическим заболеваниям, уверена психолог Наталья Наумова. В разговоре с «ФедералПресс» она объяснила, как избежать таких последствий.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Обиды разрушают жизнь человека, ухудшается его состояние и отношения с людьми», – отметила психолог.

Все дело в том, что во время обиды запускается набор негативных мыслей, они вызывают тревогу, злость и агрессию. Человек не может с ними справиться и жизнь зацикливается на обиде и жажде мести. Однако в такие ситуации придумываются способы, которые ухудшают отношения и свое состояние.

К тому же обида вызывает не только плохое настроение, но и физические расстройства. Из-за этого появляются ангина, простуды, страдает щитовидная железа и сердечно-сосудистая система.

При затяжных обидах начинается развитие онкологических заболеваний из-за постоянного стресса. В моменты таких эмоций важно анализировать свое тело, понимать, в какой части тела это отражается.

Также важно дать себе время на переживания, но ограниченное. Например: «я переживаю пять минут и потом успокаиваю боль». Для того, чтобы успокоиться, важно найти сосредоточение боли и мысленно уменьшить его. Этот метод как пластырь и не решает проблему сразу, но снимает симптомы в момент.

Важно не накапливать обиды и понимать, почему человек так себя повел. Может, у него были обстоятельства из-за которых он себя так повел, отмечает Наталья Наумова. Если же это близкие люди, то можно поговорить, если нет – то оставить этого человека в покое и мысленно сказать, что вы прощаете его.