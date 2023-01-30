Психолог объяснила, почему зимой хочется апельсинов

Привлекательность цитрусовых зимой растет из-за аналогии по цвету с солнцем. Психолог утверждает, зимой из-за отсутствия солнца появляется сезонная депрессия — организму не хватает серотонина и дофамина.

«Мы как раз зимой апельсины и мандарины прекрасно едим, потому что оранжевый цвет дает на микроуровне ощущение всплеска в жизни радости, как аналог солнца», — добавила Софья Сулим.

Чтобы вопреки погоде вызывать у себя естественные всплески выработки гормонов радости, психолог советует не только употреблять в пищу больше цитрусовых, но и окружать себя чем-то ярким и приятным.