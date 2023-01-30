Каких партнеров люди выбирают в кризисных условиях

При столкновении с неопределенностью в жизни женщин больше привлекают суровые мужчины, а мужчин - женщины с более нежными чертами лица.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Исследование психологов из Амстердамского свободного университета было опубликовано в European Journal of Social Psychology.

Видео дня

Под неопределенностью ученые подразумевают состояние, вызванное различными потрясениями, например, пандемией или мировым кризисом. Тогда человек чувствует неуверенность в завтрашнем дне и не ощущает себя в безопасности, так как не может оценить вероятность различных исходов событий.

По словам авторов работы, чтобы сделать свою жизнь более предсказуемой, люди выбирают стереотипных партнеров: более суровых мужчин и более миловидных женщин.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые провели серию из трех исследований. В первом эксперименте приняли участие 173 работника компании Mturk. Им было предложено описать ситуации, в которых они чувствовали себя неуверенно или уверенно. После этого им предоставили фотографии потенциальных партнеров и попросили оценить их привлекательность.

Как оказалось, в условиях неопределенности женщины оценивают суровых мужчин как более привлекательных, а мужчины предпочитают более миловидных женщин.

Во втором исследовании приняли участие 174 студента. Процедура была похожа на первое исследование, однако вместо оценки привлекательности участников попросили указать, в какой степени их тянет к заботливому и к сильному партнеру.

Как оказалось, в условиях неопределенности мужские предпочтения в отношении заботливой партнерши и женские предпочтения в отношении сильного партнера-мужчины увеличились.

В последнем эксперименте принял участие 141 студент. Они должны были представить определенный тип заботливого или сильного партнера. Затем им выдали набор фотографий и попросили оценить их привлекательность.

В итоге мужчины оценили нежные черты лица как более привлекательные, когда их попросили подумать о заботливом партнере. Жесткие черты лица были оценены как более привлекательные, когда участников попросили подумать о сильном партнере.