Каких партнеров люди выбирают в кризисных условиях

При столкновении с неопределенностью в жизни женщин больше привлекают суровые мужчины, а мужчин - женщины с более нежными чертами лица.
Исследование психологов из Амстердамского свободного университета было опубликовано в European Journal of Social Psychology.
Под неопределенностью ученые подразумевают состояние, вызванное различными потрясениями, например, пандемией или мировым кризисом. Тогда человек чувствует неуверенность в завтрашнем дне и не ощущает себя в безопасности, так как не может оценить вероятность различных исходов событий.
По словам авторов работы, чтобы сделать свою жизнь более предсказуемой, люди выбирают стереотипных партнеров: более суровых мужчин и более миловидных женщин.
Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые провели серию из трех исследований. В первом эксперименте приняли участие 173 работника компании Mturk. Им было предложено описать ситуации, в которых они чувствовали себя неуверенно или уверенно. После этого им предоставили фотографии потенциальных партнеров и попросили оценить их привлекательность.
Как оказалось, в условиях неопределенности женщины оценивают суровых мужчин как более привлекательных, а мужчины предпочитают более миловидных женщин.
Во втором исследовании приняли участие 174 студента. Процедура была похожа на первое исследование, однако вместо оценки привлекательности участников попросили указать, в какой степени их тянет к заботливому и к сильному партнеру.
Как оказалось, в условиях неопределенности мужские предпочтения в отношении заботливой партнерши и женские предпочтения в отношении сильного партнера-мужчины увеличились.
В последнем эксперименте принял участие 141 студент. Они должны были представить определенный тип заботливого или сильного партнера. Затем им выдали набор фотографий и попросили оценить их привлекательность.
В итоге мужчины оценили нежные черты лица как более привлекательные, когда их попросили подумать о заботливом партнере. Жесткие черты лица были оценены как более привлекательные, когда участников попросили подумать о сильном партнере.
"Все результаты указывают на то, что нежные черты лица дают людям понять, что партнер будет утешать их и проявлять заботу. Жесткие черты лица наоборот связаны с защитой и решением проблем. Теперь нам стало известно, как неопределенность меняет восприятие привлекательности. В будущем мы можем провести похожее исследование с более крупной выборкой, чтобы получить более точные результаты", – отметили авторы работы.