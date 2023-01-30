Как общаться с токсичными людьми без ущерба для здоровья

Токсичные люди неблагоприятно влияют на свое окружение, поэтому с ними мало кто хочет общаться и проводить свободное время. Взаимодействие с токсичными людьми «разрушает» здоровых людей, из-за этого последние могут чувствовать себя крайне удрученно. Порой человек может избежать общения с ними, а иногда это невозможно, к примеру, если речь идет о родителях или детях. Психолог Марианна Абравитова рассказала Федеральному агентству новостей, как общаться с токсичными людьми без ущерба для психологического здоровья.
Токсичные люди получают от остальных заряд бодрости в том случае, если им дают обратную связь. Они рассказали о своих проблемах, а собеседник пожалел или дал совет – они «подпитались» и отправились рассказывать то же самое еще кому-то.
После общения с подобными людьми другие чувствуют себя опустошенными, возможно даже физическое недомогание в виде тошноты и головокружения. Это связано с потерей большого количества энергии.
«Токсичный начальник – это гораздо хуже. Если уйти с работы нельзя, то я бы рекомендовала становиться полупрозрачным. Это проявляется так: «я выполняю все, что должен, но когда в меня летит этот яд – я, грубо говоря, надеваю на себя защитный костюм ментально и перестаю воспринимать эти импульсы». Таким образом человек сможет перенастроиться на то, чтобы не брать негативную информацию», — сказала психолог.
Такая же ситуация и с отношениями в семье. С родными надо оставаться вежливо-нейтральными, при этом как можно меньше делиться своими проблемами и радостями. Потому что токсичные люди все «перемолотят» и будут давать обратную связь в негативном ключе. Это станет причиной ухудшения жизни нетоксичного человека.
В случае с токсичными друзьями необходимо без сожаления прекращать общение с ними. Если встретился токсичный партнер, то это однозначно будут абьюзерские отношения. Такие люди не будут нормально общаться, им нужно выливать на другого свои негативные мысли, эмоции, энергию, им требуется драма.
«Самый страшный вариант, пожалуй, когда токсичны ваши дети. Но и здесь можно внести коррективы. Тогда нужно придумывать для детей такие занятия, которые бы вносили изменения в их образ жизни и строй мыслей. Например, можно отдать их в креативные сообщества. Сейчас много секций для детей, где они танцуют, поют или занимаются актерским мастерством. Там много радостной энергии, ребенок подпитывается ею и перестает быть токсичным», — подытожила эксперт.