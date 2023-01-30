Как общаться с токсичными людьми без ущерба для здоровья

Токсичные люди неблагоприятно влияют на свое окружение, поэтому с ними мало кто хочет общаться и проводить свободное время. Взаимодействие с токсичными людьми «разрушает» здоровых людей, из-за этого последние могут чувствовать себя крайне удрученно. Порой человек может избежать общения с ними, а иногда это невозможно, к примеру, если речь идет о родителях или детях. Психолог Марианна Абравитова рассказала Федеральному агентству новостей, как общаться с токсичными людьми без ущерба для психологического здоровья.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Токсичные люди получают от остальных заряд бодрости в том случае, если им дают обратную связь. Они рассказали о своих проблемах, а собеседник пожалел или дал совет – они «подпитались» и отправились рассказывать то же самое еще кому-то.

Видео дня

После общения с подобными людьми другие чувствуют себя опустошенными, возможно даже физическое недомогание в виде тошноты и головокружения. Это связано с потерей большого количества энергии.

«Токсичный начальник – это гораздо хуже. Если уйти с работы нельзя, то я бы рекомендовала становиться полупрозрачным. Это проявляется так: «я выполняю все, что должен, но когда в меня летит этот яд – я, грубо говоря, надеваю на себя защитный костюм ментально и перестаю воспринимать эти импульсы». Таким образом человек сможет перенастроиться на то, чтобы не брать негативную информацию», — сказала психолог.

Такая же ситуация и с отношениями в семье. С родными надо оставаться вежливо-нейтральными, при этом как можно меньше делиться своими проблемами и радостями. Потому что токсичные люди все «перемолотят» и будут давать обратную связь в негативном ключе. Это станет причиной ухудшения жизни нетоксичного человека.

В случае с токсичными друзьями необходимо без сожаления прекращать общение с ними. Если встретился токсичный партнер, то это однозначно будут абьюзерские отношения. Такие люди не будут нормально общаться, им нужно выливать на другого свои негативные мысли, эмоции, энергию, им требуется драма.