Что такое родовые программы и как они на нас влияют

Каждый из нас – член большого рода, включающего не только ближайших родственников, но и тех, кто жил несколько поколений назад, и о ком мы, возможно, даже не слышали. На каждого из нас влияет опыт как минимум семи поколений наших предков.

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Всё, что происходило с членами нашего рода в прошлом, неизменно накладывает отпечаток и на нас. Об этом и о многом другом рассказывает родолог-ансестолог Ксения Губина.

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Какие бывают родовые программы?

Родовые сценарии (программы) формируются в течение многих лет, десятилетий, даже нескольких веков. В основе их лежат судьбы, поступки, действия наших предков. Одни программы влияют на нас положительно, другие же могут тормозить, мешать развитию, влияя негативно.

Негативные родовые программы – результат непрожитых, непроработанных психотравмирующих ситуаций, которые коснулись наших далёких (или не очень) предков.

В большинстве случаев они не забываются, след от них оказывает заметное влияние на следующие поколения, не лучшим образом влияя на потомков, вызывая, например, родовую программу зависимости или программу отказа от денег.

Отказ от денег – не всегда осознанное нежелание зарабатывать денег, отказ хороших зарплат, от прибыли.

Отказ от любви – программа, мешающая идти в отношения, сильные чувства.

Отказ от себя – сценарий, когда человек, обладающий талантами и умениями, не верит в себя и никак не использует свои сильные стороны для того, чтобы проявить себя.

Родовые программы действуют не на всех членов рода одинаково. Обычно они дают о себе знать, когда кто-то из потомков попадает в ситуацию, сходную с той, в которой оказался кто-то из предков, заложивший тот или иной родовой сценарий.

В этих условиях программа «детонирует», заставляя человека следовать ей. Человек может заставить запустить программу, сам того не осознавая.

Впрочем, они далеко не всегда несут для нас вред. Некоторые действуют положительно, давая потомкам возможности, которые те могут использовать себе во благо.

Один из примеров – программа богатства, которая позволяет зарабатывать солидные деньги. Такая программа тоже может сдетонировать внезапно, в определённых условиях, после чего к человеку деньги буквально «идут в руки».

Как понять, что нашей жизнью управляют родовые программы?

Не всегда можно осознать, что человек находится во власти родовых программ, а не действует по собственному сценарию, но на некоторые моменты в своём поведении стоит обратить внимание.

«Расплата после»

Люди живут с уверенностью, что за всё хорошее придётся расплачиваться в дальнейшем.

Например, за счастьем или удачей обязательно придёт что-то плохое. Именно поэтому они решают, что лучше вообще отказаться от любых возможностей, чем пользоваться ими.

«Пока не»

Такой сценарий приводит к тому, что люди запрещают себе определённые действия до тех пор, пока не будут выполнены те или иные условия.

Например, они не будут счастливы, пока не переедут в свой дом, не родят троих детей, не начнут зарабатывать миллион рублей в месяц.

«Никогда»

При реализации такого сценария люди заранее настраивают себя на то, что ничего хорошего не случится. Они уверены, что никогда не будут богаты, не будут счастливы, не смогут добиться тех или иных результатов.

«Вновь и вновь»

Из-за такой программы человек раз за разом может попадать в ситуацию, когда на финальном этапе какого-то процесса он лишается бонуса, не добивается нужного ему результата.

Это повторяется вновь и вновь даже тогда, когда всё идёт более или менее неплохо.

«Обесценивание»

Несмотря на успех и результаты, которые со стороны могут казаться впечатляющими, сам человек постоянно обесценивает свой труд, не считая это заметными достижениями.

За подобным поведением может стоять один и даже несколько родовых сценариев.

Можно ли отказаться от влияния мешающих родовых программ?

Переписывать их не только можно, но и нужно. Именно это помогает избавиться от того, что нам мешает развиваться, жить, зарабатывать, быть здоровыми и счастливыми.