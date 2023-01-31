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1 час назад

Названо качество, которое помогает улучшить отношения

Газета.Ru

Новое исследование психологов из Эдинбургского университета, опубликованное в журнале The Journal of Social and Personal Relationships, свидетельствует о том, что внимательность улучшает романтические отношения, повышая ощущение безопасности у партнеров с ненадежным типом привязанности.

Названо качество, которое помогает улучшить отношения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стиль или тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером.

Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая.

Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь.

Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости.

Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.

В исследовании приняли участие 100 пар, которые состояли в отношениях в среднем около трех лет. Пары ходили на сеансы повышения осознанности для укрепления отношений.

На первом сеансе они сообщили о своей общей осознанности, ориентации на отношения, внимательности и привязанности к партнеру. Сеансы продолжались на протяжении двух недель, затем спустя два месяца участники снова прошли опрос.

Исследователи обнаружили, что те, кто был более внимателен, испытывали снижение тревоги и страха привязанности в ходе исследования.

Снижение беспокойства и страха было связано с увеличением осознанности с течением времени.

Психология,
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