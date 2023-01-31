Почему жалобы входят в привычку и как это изменить

Мысль, будто вся жизнь представляет собой сплошную черную полосу, посещает не только эмоционально незрелых подростков. Почему мы привыкаем страдать, «Рамблер» обсудил с психологом Ириной Черкасской.
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Разбилась любимая чашка, вы опоздали на поезд, сорвался крупный проект на работе… Переживать о происходящем в жизни своей и ваших близких – это нормально, убеждена психолог.
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Нам не нравится страдать, это не осознанный наш выбор. Мы не выбираем чувства и эмоции – они даны нам эволюционно, для оценки внешней среды и опасности. Испытывать страдания – это нормально, главное чтобы они не стали центром нашей жизни и не управляли ей.
Человек привыкает погружаться в негативный контекст по разным причинам. Иногда это входит в привычку, потому что другого способа получить внимание, сочувствие, заботу и симпатию у него не выходит. Жалобы на жизнь становятся социальным клеем, который помогает не утратить связь с окружением. Вот только рано или поздно этот способ перестает работать и… появляется новый повод для переживаний.
Можно ли разорвать этот круг и прекратить страдать по поводу и без?
Перестать это делать мы не можем, но мы можем переоценивать ситуацию и не воспринимать ее как угрозу, а относиться к ней по другому, соответственно испытывать другие эмоции. Рефлексия и самоанализ помогут понять, какие именно ситуации вызывают у нас страдания и почему, работа с психологом и психотерапевтом даст инструменты для того, чтобы справляться со страданиями, научиться с ними жить и не бояться их.