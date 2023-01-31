Почему жалобы входят в привычку и как это изменить

Перестать это делать мы не можем, но мы можем переоценивать ситуацию и не воспринимать ее как угрозу, а относиться к ней по другому, соответственно испытывать другие эмоции. Рефлексия и самоанализ помогут понять, какие именно ситуации вызывают у нас страдания и почему, работа с психологом и психотерапевтом даст инструменты для того, чтобы справляться со страданиями, научиться с ними жить и не бояться их.

Черкасская Ирина Константиновна Психолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина