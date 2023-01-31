Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
44 минуты назад

Почему жалобы входят в привычку и как это изменить

Мира Маркина
Черкасская Ирина Константиновнаэксперт

Мысль, будто вся жизнь представляет собой сплошную черную полосу, посещает не только эмоционально незрелых подростков. Почему мы привыкаем страдать, «Рамблер» обсудил с психологом Ириной Черкасской.

Почему жалобы входят в привычку и как это изменить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Разбилась любимая чашка, вы опоздали на поезд, сорвался крупный проект на работе… Переживать о происходящем в жизни своей и ваших близких – это нормально, убеждена психолог.

Видео дня
Нам не нравится страдать, это не осознанный наш выбор. Мы не выбираем чувства и эмоции – они даны нам эволюционно, для оценки внешней среды и опасности. Испытывать страдания – это нормально, главное чтобы они не стали центром нашей жизни и не управляли ей.
Черкасская Ирина Константиновна
Черкасская Ирина КонстантиновнаПсихолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Человек привыкает погружаться в негативный контекст по разным причинам. Иногда это входит в привычку, потому что другого способа получить внимание, сочувствие, заботу и симпатию у него не выходит. Жалобы на жизнь становятся социальным клеем, который помогает не утратить связь с окружением. Вот только рано или поздно этот способ перестает работать и… появляется новый повод для переживаний.

Можно ли разорвать этот круг и прекратить страдать по поводу и без?

Перестать это делать мы не можем, но мы можем переоценивать ситуацию и не воспринимать ее как угрозу, а относиться к ней по другому, соответственно испытывать другие эмоции. Рефлексия и самоанализ помогут понять, какие именно ситуации вызывают у нас страдания и почему, работа с психологом и психотерапевтом даст инструменты для того, чтобы справляться со страданиями, научиться с ними жить и не бояться их.
Черкасская Ирина Константиновна
Черкасская Ирина КонстантиновнаПсихолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина
Что вы можете сделать уже сейчас?
  • отслеживать желание рассказать о своих неудачах и стараться придерживать его хотя бы временно; если вы решились обратиться к психотерапевту, то оставьте все жалобы до сеанса у специалиста;
  • принять, что грустить и расстраиваться – нормально, но и создавать хорошее настроение самому себе каждый день – тоже нормально;
  • взять ответственность за жизнь в свои руки;
  • подумать, какой контент вы потребляете ежедневно, испытываете ли вы позитивные эмоции от взаимодействия с ним;
  • трезво оценить собственное окружение – как часто значимые для вас люди транслируют жалобы на жизнь, как они реагируют на ваши страдания. Возможно, с кем-то из них лучше расстаться?
Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители