Психолог объяснила, почему возникает страх старости

Наумова пояснила, что люди с такой фобией, возможно, слышали от более взрослого поколения, что все самое лучшее происходит исключительно в молодости.

«Именно в молодом возрасте можно добиться высот, выйти замуж, жениться, родить, построить карьеру и так далее. Эти фразы им «вбились» в голову, и они иначе мыслить не могут», — сказала эксперт.

Но сейчас, по словам психолога, все уже изменилось. Сейчас и в 60 лет люди начинают новую жизнь. Именно стереотипы и отравляют представление о старости. Те, кто боится постареть, смотрят на мир через призму этих стереотипов и начинают верить, что после 18 лет жизни нет.