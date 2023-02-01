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1 час назад

Психолог Наумова объяснила, почему возникает страх старости

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Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что часто причина, из-за которой люди боятся стареть, связана со страхом смерти. Именно это заставляет многих оставаться детьми, желая продлить молодость, сообщает «Вечерняя Москва».

Психолог объяснила, почему возникает страх старости
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

Наумова пояснила, что люди с такой фобией, возможно, слышали от более взрослого поколения, что все самое лучшее происходит исключительно в молодости.

«Именно в молодом возрасте можно добиться высот, выйти замуж, жениться, родить, построить карьеру и так далее. Эти фразы им «вбились» в голову, и они иначе мыслить не могут», — сказала эксперт.

Но сейчас, по словам психолога, все уже изменилось. Сейчас и в 60 лет люди начинают новую жизнь. Именно стереотипы и отравляют представление о старости. Те, кто боится постареть, смотрят на мир через призму этих стереотипов и начинают верить, что после 18 лет жизни нет.

Наумова отметила, что всем необходимо принимать свой возраст, и осознавать, что на смену молодости приходит житейская мудрость и профессионализм в конкретном деле.

Психология,Наталья Наумова,
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