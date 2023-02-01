3 ежедневные практики, чтобы снять напряжение и успокоиться

Ежедневно у нас возникает масса поводов для напряжения, раздражения и обиды.

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Иногда хочется иметь возможность предугадывать эти состояния, чтобы не позволить негативным эмоциям помешать. И это возможно! Для этого нет ничего лучше, чем успокаивать свои эмоции каждый день с помощью простых процедур.

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Часто люди просто не знают или не умеют внедрять в свою жизнь определённые практики, направленные на поддержание эмоционального равновесия. Тем не менее они очень важны, чтобы предотвратить все эти рассеянные эмоции.

Сегодня мы поговорим о трёх ежедневных практиках, которые помогут вам снять напряжение и успокоиться.

Завтрак в тишине

Если вы не знали, что завтрак – это сакральное таинство, теперь знайте.

Начало дня – один из самых важных моментов.

К сожалению, для подавляющего большинства людей завтрак, как и начало нового дня – момент наибольшего стресса и неприятностей.

Мы всегда опаздываем, торопимся, едим на ходу, слушаем за завтраком новости, параллельно собираясь на работу. И всё это уже настраивает нас на нервный и напряжённый день.

Начинать день таким образом неправильно.

Завтрак в тишине означает отсутствие в руках мобильного телефона, книг, выключение радио, телевидения и всего, что связывает вас с внешним миром.

Это время, чтобы насладиться тем, что вы едите, и тишиной. Этот короткий промежуток времени — способ успокоить внутренние воды, а эффект — ощущение большего спокойствия.

Если вы завтракаете вдвоём или всей семьёй – нужно беседовать на приятные темы: о планах на выходные, рассказать анекдот, вспомнить что-то смешное или порадоваться тому, что мы хорошо сделали вчера.

В современном темпе и ритме жизни такой ритуал сложно внедрить в свою жизнь. Возможно, у вас получится не с первого, и даже не с пятого раза.

Но со временем вы привыкнете и начнёте получать от такого начала дня удовольствие. А следом и ваш ум привыкнет быть спокойным в это время суток.

5 минут осознанного дыхания

Если вы хотите снять напряжение, вы должны ежедневно посвящать пять минут своего времени на осознанное дыхание. Хорошее время для этого — середина или конец дня.

Для этого вам нужно найти такое место, где вас никто не потревожит и не отвлечёт в течение этого времени. Хорошо, если нет внешних шумов и вокруг приятная атмосфера.

Вам просто нужно сесть в удобную позу, закрыть глаза и начать дышать осознанно. Глубокий вдох и медленный долгий выдох. Вам не нужно ни о чём думать.

Это не время для обдумывания сложных ситуаций, перемалывания в уме нерешённых проблем или планов на будущее.

Вам нужно сосредоточиться именно на своём дыхании.

Вдох. Выдох. Сосредоточьтесь на том, как воздух входит в ваше тело, а затем попадает в лёгкие. В каком виде он покидает ваше тело и возвращается наружу.

Практика занимает всего пять минут в день – но может иметь большое значение в вашей жизни. Не забывайте, что вы должны делать это каждый день.

Ритуал расстановки приоритетов

Научитесь расставлять приоритеты. Каждый день. Думайте, что каждый день хорош для удовлетворения ваших потребностей, ваших вкусов, ваших предпочтений или ваших желаний.

Здесь стоит сделать акцент на слове «ВАШИХ». Подумайте только себе и о своих желаниях.

Возможно, у нас не случаются большие достижения каждый день, но мы можем научиться радоваться маленьким успехам. Иногда достаточно насладиться тёплой ванной, не беспокоясь в этот момент ни о чём.

Такого же эффекта мы можем добиться, если будем ежедневно заниматься тем, что нам нравится.

Этот метод расстановки приоритетов прекрасно влияет на наше настроение и любовь к жизни. Поэтому не стоит пренебрегать этим.

Если вы будете выполнять эти три простых практики каждый день, то вскоре заметите, что ваше эмоциональное состояние становится более стабильным. Напряжение покинет тело, и вас уже не будут раздражать неприятности, перестанете срываться по мелочам.