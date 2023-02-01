Как добиться исполнения любого своего желания: 5 правил

Чтобы желание исполнилось, нужно сделать 5 действий в правильной последовательности. В это уверена психолог Анастасия Бриджес.
«Напишите сто желаний на бумаге. После первых пятидесяти пойдут ваши истинные желания», – отметила психолог.
После того, как будут выявлены истинные желания, стоит выбрать одно, над которым вы будете работать. Оно должно быть актуальным, позитивным и касаться только вас.
После этого важно проанализировать желание: зажмуриться, представить его исполнение. Если оно вызывает тепло, то действовать можно, а если дискомфорт, то лучше отказаться от выполнения.
Четвертый шаг – визуализация. Важно дать мозгу сигнал о том, что все уже произошло. Нужно включить зрение, запах, вкус, слух и тактильность.
Теперь нужно забыть о желании и отпустить его, передает «Общественная служба новостей».
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