Психолог дал совет тем, кто выходит на новую работу

Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, как адаптироваться на новой работе.
«В адаптации на новом месте работы есть несколько моментов. Первый — должностные обязанности надо выполнять, потому что коллеги не хотят делать чужую работу. Для этого нужно задавать вопросы, разбираться, а не замыкаться в себе, но делать это не навязчиво, а через комплименты», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, не менее важно заниматься спортом, хорошо питаться, высыпаться, поскольку всё это позволит не снижать работоспособность.
«Третье — общение в коллективе. Достаточно проявлять внешнюю доброжелательность, можно принести торт и угостить коллег», — отметил эксперт.