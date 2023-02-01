Психолог дал совет тем, кто выходит на новую работу

«В адаптации на новом месте работы есть несколько моментов. Первый — должностные обязанности надо выполнять, потому что коллеги не хотят делать чужую работу. Для этого нужно задавать вопросы, разбираться, а не замыкаться в себе, но делать это не навязчиво, а через комплименты», — заявил он в беседе с НСН.